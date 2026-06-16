Rica en omega 3, minerales y proteína vegetal: así es la chía, el alimento prehispánico que la UNAM considera un superalimento

Una planta de chía en un campo de cultivo, mostrando sus semillas en desarrollo y algunas flores lilas en un día soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía se reconoce como un alimento de origen prehispánico con alto valor nutricional, según la UNAM, por su contenido de omega 3, minerales y proteína vegetal.

Este grano, utilizado desde épocas ancestrales en México, destaca por su perfil completo de nutrientes y su versatilidad en la alimentación diaria.

El Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM informa que la chía aporta aproximadamente 17 gramos de proteína vegetal por cada 100 gramos, además de contener antioxidantes, calcio, hierro, magnesio y zinc en cantidades superiores a otros cereales comunes.

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Su capacidad para absorber agua y formar gel contribuye a la sensación de saciedad y favorece la salud digestiva.

Además, el contenido de ácidos grasos omega 3 en la chía ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre y a mantener la salud cardiovascular, según la UNAM.

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La fibra soluble presente en la semilla también colabora en el control de la glucosa, lo que la convierte en una opción recomendada para personas con diabetes o quienes buscan prevenir enfermedades metabólicas.

La UNAM reconoce a la chía como un alimento prehispánico con alto valor nutricional por su contenido de omega 3, minerales y proteína vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconocida historia de la nutritiva semilla de chía

A pesar de sus muchos beneficios y de que ahora es conocida como un superalimento

La chía, conocida científicamente como Salvia hispanica, es originaria de México y Guatemala, y formó parte esencial de la dieta en civilizaciones prehispánicas.

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Los mexicas y otros pueblos la cultivaban y la utilizaban como alimento, tributo y en ofrendas religiosas.

Era el tercer cultivo en importancia, solo después del maíz y el frijol. Se consumía en atoles, tortillas, tamales y pinoles, además de aprovecharse su aceite para preparar pinturas y barnices.

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Tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, la chía sufrió un declive abrupto. Los conquistadores introdujeron nuevos cultivos y modificaron los hábitos alimenticios, desplazando a la chía, que quedó restringida a regiones aisladas de México, Guatemala y El Salvador.

Además, la relación de la chía con rituales y festividades indígenas llevó a su prohibición, lo que contribuyó a su casi desaparición. La reducción drástica de la población indígena y la imposición de costumbres europeas agravaron la pérdida de la cultura asociada a este alimento.

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Durante siglos, la chía permaneció como un cultivo marginal y de subsistencia en zonas remotas.

Su revalorización comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando investigaciones científicas destacaron sus propiedades nutricionales, especialmente su alto contenido de omega 3, proteína vegetal y minerales.

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El interés internacional creció a partir de los años noventa, y el consumo de chía se popularizó en mercados como Estados Unidos y Europa, impulsado por la tendencia hacia alimentos saludables y la difusión de dietas ancestrales.

Sacerdotes mexicas vestidos con trajes tradicionales realizan una solemne ofrenda de semillas de chía en un altar prehispánico decorado con símbolos y rodeado de participantes en un entorno histórico de pirámides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores ideas para consumir chía y obtener sus beneficios para la salud

Estas son algunas de las mejores ideas para consumir chía y aprovechar sus beneficios para la salud:

Agua de chía Agrega una o dos cucharadas de semillas de chía a un vaso grande de agua. Deja reposar entre 15 y 30 minutos hasta que las semillas absorban parte del líquido y formen una textura gelatinosa. Puedes añadir limón para mejorar el sabor.

En licuados o smoothies Añade una cucharada de chía a tus licuados de frutas o verduras. La fibra y los nutrientes se mezclan sin alterar demasiado la textura ni el sabor.

En yogur o avena Espolvorea las semillas de chía sobre tu tazón de yogur, avena o cereal. Esto aporta proteína, fibra y ácidos grasos omega 3 al desayuno.

Como sustituto de huevo Para recetas veganas, mezcla una cucharada de chía con tres de agua y deja reposar hasta lograr una textura tipo gel. Esta mezcla puede sustituir un huevo en productos de panadería.

En ensaladas y sopas Agrega las semillas directamente sobre ensaladas, sopas o guisos recién servidos. No requieren cocción especial y se integran fácilmente.

En postres y pudines Prepara pudín de chía mezclando las semillas con leche vegetal o de vaca. Deja reposar al menos dos horas en el refrigerador. Puedes añadir vainilla, cacao o fruta para darle sabor.

Consumir chía de estas formas ayuda a obtener su fibra, proteína vegetal, minerales y omega 3, con beneficios para la digestión, el colesterol y la regulación de la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la chía es considerada un superalimento y se cultiva en varios países, con México como uno de los principales productores y exportadores.