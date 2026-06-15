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Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

El personaje publicó un mensaje de despedida dirigido al músico tras confirmarse su muerte el pasado domingo 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil

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Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México” (RS)
Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México” (RS)

El personaje mexicano Dr. Simi publicó un mensaje de despedida dirigido al músico Oliver Tree tras confirmarse su muerte el pasado domingo 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia conmueve a seguidores y figuras del entretenimiento, mientras usuarios de redes sociales recuerdan la relación del cantante estadounidense con el público mexicano y los momentos compartidos sobre el escenario.

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Accidente aéreo en Río de Janeiro deja seis víctimas fatales

El accidente ocurrió luego de una colisión entre dos helicópteros en pleno vuelo, según reportan autoridades brasileñas. Entre las víctimas se encuentran Oliver Tree, el director Lucas Vignale, el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, y el productor musical Lucas Brito Chaves. También pierden la vida los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. El hecho deja un saldo de seis personas fallecidas.

La muerte de Oliver Tree, de 32 años, genera una reacción inmediata en la comunidad artística y en redes sociales, donde miles de usuarios lamentan la pérdida y envían mensajes de condolencia a familiares y amigos.

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Dr. Simi publica mensaje de despedida y revive colaboraciones virales

Dr. Simi publica mensaje de despedida y revive colaboraciones virales
Dr. Simi publica mensaje de despedida y revive colaboraciones virales

La cuenta oficial de Dr. Simi publicó un video en redes sociales donde aparece el artista estadounidense bailando junto a la botarga. El mensaje de despedida dice: “Lo que empezó como una colaboración inesperada, se volvió una amistad de las más especiales. Gracias por tu autenticidad, tu sentido del humor y por recibirme en el escenario con tanto cariño. Fue un honor compartir contigo. Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver”.

La publicación se viralizó y ya acumula miles de reacciones. Usuarios destacan la cercanía de Oliver Tree con el público mexicano y su participación en momentos virales, como la aparición de botargas de Dr. Simi durante conciertos y presentaciones en vivo. “Te llevas una parte del corazón de México”, se lee en la cuenta oficial del personaje, frase que se repite en mensajes y comentarios de seguidores.

Una amistad inesperada y momentos virales en el escenario

El vínculo entre Oliver Tree y la botarga de Dr. Simi surgió en el contexto de una colaboración durante conciertos en México. El cantante recibió en el escenario al personaje, que se ha vuelto símbolo de interacción con artistas internacionales. Videos donde ambos bailan y comparten momentos generan millones de vistas y memes en redes sociales.

El propio Oliver Tree agradeció en distintas ocasiones el cariño y la recepción del público mexicano. En entrevistas y publicaciones, mencionando que la relación con México y con personajes como Dr. Simi es “especial” y que guarda recuerdos de los conciertos donde la botarga participa activamente.

Reacciones en redes sociales y comunidad artística

Tras la publicación del mensaje de Dr. Simi, las reacciones no se hacen esperar. Seguidores recuerdan videos donde Oliver Tree interactúa con la botarga y celebran la autenticidad del músico. Figuras del entretenimiento, músicos y creadores de contenido suman mensajes de despedida en sus propias cuentas.

Dr. Simi publica mensaje de despedida y revive colaboraciones virales
Dr. Simi publica mensaje de despedida y revive colaboraciones virales

Los usuarios destacan frases como: “Fue un honor compartir contigo” y “Gracias por tu sentido del humor”, tomadas del mensaje de Dr. Simi, y las reproducen como parte del homenaje colectivo. La despedida es tendencia en redes sociales durante el 14 y 15 de junio, con miles de menciones y videos recopilando los momentos más recordados de la relación entre el artista y el personaje mexicano.

El legado de Oliver Tree en México

La cercanía de Oliver Tree con el público nacional queda documentada en videos y publicaciones virales. La botarga de Dr. Simi se convierte en parte de su identidad ante la audiencia mexicana, reforzando la conexión entre artistas internacionales y símbolos de la cultura popular local.

La noticia de su muerte causa conmoción en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes destacan la autenticidad, el humor y la disposición del cantante para convivir con sus fans. El mensaje de Dr. Simi y el homenaje en redes sociales confirman que, para muchos, Oliver Tree “se lleva una parte del corazón de México”.

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