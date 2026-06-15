Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar” (RS)

La noche del domingo 14 de junio de 2026, Gloria Trevi ofreció un concierto ante miles de asistentes en el Lienzo Charro “La Guadalupana”, en Apaseo el Grande, Guanajuato.

El evento formó parte de las Fiestas de Fundación y San Juan 2026 y reunió a fanáticos de distintos puntos del estado, quienes esperaban ver de cerca a la artista que encabeza la cartelera junto a otros cantantes invitados.

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La molestia de Gloria Trevi en el escenario tras obstáculo de seguridad

Durante la presentación, Gloria Trevi invitó a varios seguidores a subir al escenario como parte de una dinámica que suele realizar en sus conciertos.

Sin embargo, elementos de seguridad impidieron el acceso de los seleccionados, lo que provocó la molestia inmediata de la cantante. A través del micrófono, la intérprete de “Todos me miran” alzó la voz frente al público y a su propio equipo: “Déjenlos subir, chingada madre, me voy a bajar”.

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La reacción fue recibida con aplausos y gritos de apoyo por parte de los asistentes, quienes corearon el nombre de la artista. La tensión en el escenario se mantuvo por algunos minutos hasta que finalmente el equipo de seguridad permitió el acceso a los fans elegidos.

La molestia de Gloria Trevi en el escenario tras obstáculo de seguridad (RS)

Trevi abrazó a los seguidores y continuó el espectáculo, pero el incidente se viralizó en redes sociales, donde usuarios compartieron videos del momento y debatieron sobre la actitud del personal de seguridad.

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El concierto de Gloria Trevi en Apaseo el Grande atrae a miles de fanáticos

El show de Gloria Trevi en Apaseo el Grande congregó a una multitud en el recinto del Lienzo Charro. Como parte de la celebración, la artista interpretó sus éxitos más conocidos y aprovechó para interactuar con sus seguidores. Desde el inicio del evento, la seguridad se mantuvo estricta, pero fue la propia cantante quien solicitó una mayor cercanía con el público.

Entre los asistentes destacaron familias completas, jóvenes y adultos, así como miembros de la comunidad LGBT+, quienes portaron banderas y carteles alusivos al Mes del Orgullo. La interacción entre Trevi y el público fue constante, con mensajes de agradecimiento y muestras de afecto de ambos lados.

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La relación de Gloria Trevi con la comunidad LGBT+ en México

El vínculo entre Gloria Trevi y la comunidad LGBT+ en México es ampliamente reconocido. La artista se ha convertido en un ícono para el colectivo, especialmente por canciones como “Todos me miran” y “Vestida de azúcar”, que se han adoptado como himnos de diversidad y autoaceptación.

Durante el concierto, seguidores de la comunidad portaron banderas arcoíris y corearon temas emblemáticos. Gloria Trevi agradeció las muestras de cariño y reiteró su apoyo en el marco del Orgullo LGBT+ 2026 en México. La cantante ha manifestado en distintas ocasiones su respaldo a la lucha por los derechos y la inclusión, y en sus presentaciones suele dedicar palabras y gestos de reconocimiento al colectivo.

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Gloria Trevi deslumbró al público con su energía y carisma durante su presentación en el Tecate Emblema 2026, celebrado en el Estadio GNP. (Merary Nuñez)

Trevi reafirma su cariño y respaldo

En palabras dirigidas al público, Gloria Trevi expresó: “Gracias por estar aquí, por su valentía, por su alegría y por enseñarme tanto. Yo también los amo y siempre voy a estar de su lado”. Las palabras fueron celebradas con aplausos y mensajes de apoyo en redes sociales, donde la artista es tendencia cada vez que se presenta en eventos del calendario del Orgullo.

La relación de Trevi con la comunidad LGBT+ ha trascendido la música. Ha participado en marchas, campañas de sensibilización y ha colaborado con activistas en distintas ciudades del país. Su presencia en escenarios durante el mes de junio refuerza su papel como aliada del colectivo y referente cultural de la diversidad en México.

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