México

Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos por llamar a Morena “gobierno de la muerte”

La presidenta de Morena atribuye el repunte de los hechos delictivos a la ausencia de la mandataria

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La titular de la Secretaría de Bienestar afirmó que la gobernadora faltó al 70% de las mesas de paz y seguridad en Chihuahua. (Archivo Infobae)
La titular de la Secretaría de Bienestar afirmó que la gobernadora faltó al 70% de las mesas de paz y seguridad en Chihuahua. (Archivo Infobae)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la gobernadora Maru Campos de “hipocresía” y de abandonar la estrategia de seguridad en Chihuahua. Esto luego de que la mandataria estatal llamara al gobierno federal “un gobierno de la muerte.

Ariadna Montiel aseguró en un mensaje publicado este 15 de junio en X que la mandataria faltó al 70% de las “mesas de paz y seguridad.

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En su tuit, Montiel sostuvo que la violencia en el estado de Chihuahua “es producto del abandono de su gobernadora y afirmó que Campos estuvo 12 días ausente.

Maru Campos responde que ha trabajado intensamente con su gabinete en salud, hacienda y obras públicas para finalizar proyectos de infraestructura antes de terminar su gestión. Asegura que no es necesario acudir al Palacio de Gobierno para trabajar y anuncia una próxima visita a Delicias para entregar equipo policial. Aprovecha para criticar al gobierno federal por eliminar fideicomisos y recortar fondos a la seguridad estatal, y afirma que su administración es “de la vida”, en contraste con la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También señaló que a la gobernadora Campos “le molesta que el presupuesto “llegue directo al pueblo y “ya no sea su caja chicaasí como la réplica que hace la mandataria a la estrategia de Felipe Calderón “que bañó de sangre al país”. Además criticó a Acción Nacional por repartir culpas y esconder la cara”.

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La publicación respondió a declaraciones de Campos a medios, también este 15 de junio, en las que la gobernadora afirmó: “No he necesitado venirme al Palacio de Gobierno para estar trabajando.

Campos aseguró que trabaja con los secretarios de Salud, Hacienda y Obras Públicas para ejecutar infraestructura de este año, y añadió que mañana o pasado va a Delicias para entregar equipo de seguridad pública.

En sus dichos ante medios, Campos se deslindó de la administración de Sheinbaum al declarar: “Somos un gobierno de la vida, no somos un gobierno de la muerte como el que tenemos en el gobierno federal, y atribuyó recortes a fideicomisos para policías al señalar que “se les han recortado los fondos” y que “los fideicomisos se han eliminado en todo el país.

Maru Campos rechaza las acusaciones de Andrea Chávez por 12 días de ausencia

La senadora morenista con licencia Andrea Chávez lanzó un video en redes sociales en el que acusó a la gobernadora panista María Eugenia Campos de acumular doce días de ausencia total en el cargo: sin pisar su oficina, sin asistir a las reuniones de la mesa de seguridad y sin participar en ningún evento público.

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos rechazó este 15 de junio las acusaciones de Andrea Chávez sobre 12 días de ausencia en Palacio de Gobierno y sostuvo en declaraciones que siguió trabajando con su gabinete en salud, hacienda y obras públicas para cerrar proyectos de infraestructura antes de que concluya su administración.

Andrea Chávez afirmó en un video en redes sociales que la mandataria panista acumuló 12 días sin acudir a su oficina, sin asistir a la mesa de seguridad y sin participar en eventos públicos. También sostuvo que, a lo largo de cinco años de gobierno, Campos habría estado ausente “casi una cuarta parte de su mandatoentre viajes oficiales, vacaciones y días sin agenda.

Campos respondió horas después que ha trabajado “muy duro con secretarios de su gabinete y negó que presentarse en Palacio sea condición para ejercer el cargo. “No necesita uno venir a Palacio de Gobierno para estar trabajando, dijo la gobernadora en declaraciones a medios.

En su video, la legisladora de Morena planteó que si la gobernadora “está cansada, no puede o ya no le interesa estar frente al gobierno, debe solicitar licencia”. También afirmó que Campos cobra tres veces más que la presidenta de la República.

La dirigencia de Morena fija en Acapulco reglas internas para la candidatura en Guerrero

Ariadna Montiel se reunió con quienes se perfilan como aspirantes a la gubernatura de Guerrero. (Foto: X/@A_MontielR)
Ariadna Montiel se reunió con quienes se perfilan como aspirantes a la gubernatura de Guerrero. (Foto: X/@A_MontielR)

Ariadna Montiel, junto con Citlalli Hernández, reunió en Acapulco a los perfiles que se encaminan a disputar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, en un encuentro a puerta cerrada realizado el pasado viernes 12 de junio para fijar reglas internas rumbo a 2027 y contener tensiones entre los grupos que buscan la nominación.

El proceso interno ya tiene fechas definidas: el 22 de junio arrancará la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades; el 3 de agosto se elegirán coordinaciones distritales federales; el 21 de septiembre, las municipales; y el 8 de noviembre, las distritales locales.

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