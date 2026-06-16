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Filtran supuesto detalle de infidelidad entre Kenia Os y Peso Pluma

Los cantantes terminaron su relación hace casi dos semanas, pero siguen los rumores

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Dos fotos en blanco y negro, desgarradas y dobladas, de Peso Pluma y Kenia OS, inclinadas sobre un fondo texturizado rojo y negro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de la relación entre Peso Pluma y Kenia Os sigue generando controversia entre sus seguidores, especialmente por las recientes acusaciones de una presunta infidelidad que involucra a una persona del entorno laboral de la cantante.

La ruptura fue oficializada el 6 de junio mediante un comunicado conjunto, puso fin a meses de rumores y especulaciones que circulaban en redes sociales.

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Ambos artistas informaron públicamente que su vínculo concluyó “con amor, respeto y en los mejores términos”, asegurando que priorizaron su privacidad y agradecieron el apoyo de sus seguidores.

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales (Foto: Instagram/ Peso Pluma)
Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

Sin embargo, la declaración no logró disipar las dudas sobre las causas reales del distanciamiento.

Acusaciones de infidelidad y reacciones del entorno

La polémica se intensificó cuando ‘la Divaza’, figura cercana a Kenia Os, insinuó durante una intervención en el programa Pica y se Extiende que el motivo de la separación podría estar relacionado con la infidelidad del cantante.

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“Yo vi unos likes por ahí, no sé. Como de una que trabajaba con Kenia y algo así. Como que Peso había hecho algo, pues”, explicó la Divaza, sugiriendo que las sospechas surgieron a partir de ciertas interacciones en redes sociales.

Diversos comentarios en plataformas digitales reforzaron esta versión, aludiendo a supuestos antecedentes de crisis en la pareja y a señales que habrían anticipado la ruptura.

En respuesta directa a la pregunta sobre la presunta infidelidad, hasta ahora no existen confirmaciones oficiales por parte de los protagonistas.

Sí se ha señalado, por parte de un amigo de Kenia Os, que las sospechas giran en torno a una persona que formaba parte del equipo de trabajo de la cantante, aunque no se han revelado nombres ni detalles concluyentes.

Peso Pluma y Kenia Os tras la ruptura

Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío” (RS)
Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío” (RS)

Tras el anuncio, ambos artistas han continuado con sus agendas profesionales.

Peso Pluma no ha realizado declaraciones sobre los rumores de infidelidad ni sobre versiones que señalan la supuesta pérdida de un bebé.

Este fue el mensaje que escribieron:

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo.”

Lo que sí ha captado la atención de internautas ha sido la actitud del cantante en sus conciertos, donde algunos fans interpretaron su llanto como señal de un proceso de duelo emocional.

En cuanto a Kenia Os, la cantante también ha mostrado un carácter más introspectivo en sus presentaciones y ha protagonizado episodios tensos con la prensa.

A la par, han surgido nuevas teorías en redes sociales que la vinculan sentimentalmente con Alejandro Speitzer, sin que haya confirmación de tales rumores.

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