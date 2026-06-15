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Marina golpea al CJNG con más de 2 mil detenciones durante la administración de Sheinbaum

La detención de “El Jardinero”, considerado como sucesor de El Mencho", es una de las más destacadas realizada por elementos navales

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El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", llevó a la captura de quien era considerado uno de sus posibles sucesores, Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".(Infobae)
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", llevó a la captura de quien era considerado uno de sus posibles sucesores, Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".(Infobae)

Con más de 2 mil detenciones, la Secretaría de Marina (Semar) ha realizado un cerco al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -desde octubre de 2024 hasta la fecha-.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, esta organización criminal ha sido de las más golpeadas por parte de elementos navales con un total de 2 mil 911 capturas, entre las que destaca la de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder regional que era considerado uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

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Operativo culminó sin un solo disparo pese a que “El Jardinero” contaba con más de 60 hombres armados

El arresto de Audias Flores ocurrió el pasado 27 de abril en el poblado de Trapiche, estado de Nayarit, como parte de una operación que requirió 19 meses de seguimiento e implicó el intercambio de información con agencias estadounidenses.

El titular de la Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló en conferencia de prensa que tras estudiar sus rutas, puntos estratégicos de entrada y salida, así como tácticas del terreno, desplegaron el operativo para lograr su detención.

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Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Fue el 25 de abril que, tras meses de vigilancia y análisis, la Marina logró la ubicación precisa de “El Jardinero” en un vehículo Suburban cerca de Santa María de Oro, en Nayarit, quien fue discretamente seguido por un equipo que finalmente lo rodeó.

Al percatarse de la presencia de los elementos navales, el narcotraficante descendió del vehículo e intentó huir aprovechando el terreno, pero sus condiciones físicas y la orografía dificultaron que pudiera ocultarse.

En un intento por evadir a las autoridades, Audias Flores se escondió en una tubería bajo la carretera, pero fue encapsulado hasta que los efectivos navales descendieron de los helicópteros y realizaron su captura.

Las autoridades detallaron que el dispositivo de seguridad con el que contaba “El jardinero” era de alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, pero durante la operación no fue necesario disparar una sola bala.

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”: sus redes de producción también han sido afectadas

En el despliegue participaron 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo. Foto: Especial
En el despliegue participaron 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo. Foto: Especial

El titular de la Marina también reveló que Audias Flores Silva buscó con el uso de las armas el mando del CJNG tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, ocurrido el 22 de febrero de este año en Tapalpa, Jalisco.

Con la muerte del exlíder del cártel, el también exjefe de seguridad inició una movilización de personal, armamento y recursos para encabezar la organización criminal.

Las acciones contra este narcotraficante también se han enfocado en sus redes de producción y en la detención de personas cercanas, tal y como fue la de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado como su principal operador financiero y hombre de confianza.

Otras acciones han sido el desmantelamiento por parte de la Marina de al menos cinco narcolaboratorios directamente vinculados con la red de producción de drogas de “El Jardinero” en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Decomisos de la Marina suman más de 1.5 toneladas de pastillas de fentanilo y 115 laboratorios clandestinos: acciones también han afectado al Cártel de Sinaloa

Los Chapitos Cártel de Sinaloa
Las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa desde septiembre de 2024. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los datos obtenidos por esta casa editorial refieren que la Marina ha realizado el decomiso de varias toneladas de droga y el aseguramiento tanto de embarcaciones como de laboratorios clandestinos.

Las cifras van desde:

  • 118,391 kilos de metanfetaminas
  • 19 mil 765 litros de combustible
  • 6 mil 199 armas de fuego
  • 755 tomas clandestinas
  • 1.5 toneladas de fentanilo (19 mil 048 pastillas)
  • 9 mil 370 vehículos
  • 115 laboratorios clandestinos
  • 202 plantíos de marihuana
  • 662 plantíos de amapola
  • 3 mil 143 granadas o explosivos

La segunda organización criminal que ha sido golpeada por la Marina es el Cártel de Sinaloa con 873 detenciones, entre los que destacan Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, así como la de Pedro “N”, alias “El Pichón”, ligado al mismo narcotraficante, y quien fue neutralizado en septiembre de 2025 en Sinaloa.

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