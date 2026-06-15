México

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

Fue capturado como resultado de un cateo en Tepalcatepec, Michoacán

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Retrato de un hombre con barba y ojos censurados con una barra negra, con el logo repetido de la FGR en el fondo. Abajo, se lee "Alfonso 'N'".
Ficha de captura de Alfonso 'N' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron sobre la vinculación a proceso en contra de Alfonso “N”, alias El Repollo, quien es identificado como hijo de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, este último líder de la organización criminal Cárteles Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 15 de junio que El Repollo fue procesado por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de armas de fuego, de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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“Derivado de una denuncia en la que se señalaba a Alfonso “N” como posible integrante de una organización criminal, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación que permitió obtener, posteriormente, su vinculación a proceso", destaca la FGR en su informe.

Al momento de su captura llevaba una bolsa de plástico con 980.14 gramos de metanfetamina, tres armas de fuego tipo fusil y una tipo escopeta, además de 558 cartuchos, 18 cargadores y un par de chalecos tácticos.

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INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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