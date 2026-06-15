El cantante deseaba que fuera una broma, hace una semana el cantante había estado en México (Aaron Mercury)

Horas después del accidente aéreo que terminó con la vida del cantante Oliver Tree en Río de Janeiro, el actor y creador de contenido mexicano Aaron Mercury compartió un video llorando a través de sus plataformas digitales.

La reacción dividió a los usuarios, quienes cuestionaron la exposición pública del duelo y señalaron que “el duelo no es para redes sociales”.

La noticia se difundió rápidamente,debido al vínculo cercano que ambos mantenían y a la popularidad del estadounidense entre la comunidad digital mexicana.

El accidente en Río de Janeiro deja varias víctimas reconocidas

La mañana del domingo 14 de junio de 2026, dos helicópteros colisionaron en el aire sobre la zona oeste de Río de Janeiro. Uno de los aparatos cayó sobre una agencia de autos y provocó un incendio.

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Las autoridades confirmaron la muerte de Oliver Tree, cantante y comediante estadounidense, junto con los influencers y productores Lucas Brito Chaves, Gaspi y Lucas Vignale. El grupo viajaba para una colaboración en Brasil cuando ocurrió el siniestro. La policía local abrió una investigación para determinar las causas del choque.

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes” (RS)

El fallecimiento de Tree generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde era conocido tanto por su música como por sus colaboraciones virales con figuras mexicanas. El accidente dejó a la comunidad digital conmocionada y multiplicó las muestras de condolencia.

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Aaron Mercury y Oliver Tree compartían una relación de amistad y trabajo

Aaron Mercury y Oliver Tree mantuvieron una relación cercana durante los meses previos al accidente. Compartieron videos y colaboraciones en plataformas digitales, además de participar juntos en el evento Supernova Génesis, donde Mercury acompañó a Tree en el ring. Estas actividades reforzaron la conexión entre ambos y la percepción pública de una amistad genuina.

En su mensaje de despedida, Mercury escribió: “Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida”. Más adelante, agregó: “En poco tiempo te volviste un gran hermano… Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré”.

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Usuarios critican el uso de redes para mostrar el duelo

El video en el que Aaron Mercury aparece llorando y explicando que aún no asimila la noticia, generó debate en redes sociales. Algunos seguidores empatizaron con su dolor, pero otros lo acusaron de “espectacularizar” el duelo. Entre los comentarios más recurrentes se leyó: “El duelo no es para redes” y “hay cosas que deben ser personales”.

Mercury explicó en su publicación: “No les había dicho nada porque esperaba que fuera broma. Con noticias como esta, pues deseas que te digan que es mentira o que todo está bien”. Añadió: “De verdad que no me lo creo. Me quedo corto con las palabras para describir a Oliver. De verdad, con el tiempo que lo conocí, se volvió un hermano”.

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Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México (RS)

La polémica se intensificó cuando usuarios recordaron otras ocasiones en que figuras públicas han sido criticadas por compartir momentos íntimos en línea. En este caso, el tema se volvió tendencia en México, con publicaciones que rescataron imágenes y videos de ambos artistas.

La colaboración entre Tree y Mercury fue reconocida por la comunidad digital

En semanas anteriores, Oliver Tree y Aaron Mercury protagonizaron contenidos virales en los que también participó el personaje mexicano Dr. Simi, quien apareció con sudadera negra, audífonos y tenis en lugar de su tradicional bata blanca. La interacción fue celebrada por usuarios y sumó miles de reacciones.

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En una de sus publicaciones, Tree escribió que por fin había conocido a su “ídolo”, lo que generó entusiasmo entre seguidores mexicanos. Días después, anunció que Dr. Simi participaría en actividades relacionadas con uno de sus conciertos en la capital del país. Este vínculo reforzó la popularidad de Tree en México.

La investigación sobre el accidente sigue en curso

Las autoridades de Brasil mantienen abierta la investigación para esclarecer los motivos que llevaron a la colisión de helicópteros. Hasta ahora, no se ha confirmado si hubo fallas técnicas o error humano. El resultado preliminar señala que el choque ocurrió en el aire y que uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos, iniciando un incendio que pudo ser controlado por los bomberos locales.

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La muerte de Oliver Tree y de los otros ocupantes del helicóptero fue confirmada por fuentes oficiales. El hecho dejó consternada a la comunidad musical y digital, tanto en Brasil como en México.