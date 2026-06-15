Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente (RS)

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, sigue generando reacciones entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido.

El joven argentino, de 23 años, falleció tras un accidente aéreo en Río de Janeiro que involucró a dos helicópteros y dejó seis víctimas sin sobrevivientes. La noticia se vuelve tendencia en redes sociales, donde usuarios y colegas han recordado sus palabras sobre la muerte y los últimos mensajes que compartió.

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El mensaje de voz que Luisito Comunica recibió de Gaspi

Uno de los últimos audios que Gaspi envió antes de morir circula entre los testimonios de quienes lo conocieron. El youtuber mexicano Luisito Comunica compartió en sus redes sociales el mensaje que recibió de Gaspi a través de Instagram. En el audio, Gaspi se despide con un tono amistoso y deja abierta la posibilidad de un encuentro futuro.

La voz de Gaspi dice: “Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento… Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides”. Luisito Comunica acompaña el audio con una despedida: “El último mensaje que tengo de Gaspi… Descansa en paz, leyenda”.

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Este intercambio resalta la relación de respeto y cercanía que mantenían ambos creadores de contenido, y se suma al homenaje público que diversas figuras del medio han realizado tras el accidente.

El mensaje de voz que Luisito Comunica recibió de Gaspi (Foto: RS)

El accidente en Río de Janeiro: seis víctimas y una comunidad en duelo

El choque de dos helicópteros en pleno vuelo en Brasil dejó seis personas muertas, entre ellas Gaspi, el director de cine argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. La noticia fue confirmada este domingo y se volvió uno de los temas más comentados en plataformas digitales.

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Lucas Vignale, también víctima del siniestro, compartió la última foto de Gaspi antes del accidente. En la imagen, el joven aparece recostado en una reposera junto a la alberca, vestido con el traje que solía usar en sus videos. La fotografía circula en redes como testimonio de los últimos momentos del youtuber.

Diversos creadores de contenido y seguidores han expresado su pesar, recordando a Gaspi a través de mensajes, imágenes y fragmentos de entrevistas. El suceso provoca una oleada de homenajes y recupera material audiovisual donde el propio influencer reflexiona sobre el final de la vida.

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Las reflexiones de Gaspi sobre la muerte

Tras el accidente, dos intervenciones públicas de Gaspi sobre el tema de la muerte resurgen en redes sociales. Una corresponde a una entrevista concedida en 2025 al streamer español Jordi Wild para el canal de YouTube The Wild Project. En esa ocasión, Gaspi opinó sobre lo que sucede tras morir: “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, dijo mientras fumaba.

La conversación avanzó hacia una hipótesis sobre la posibilidad de un más allá. Jordi Wild preguntó a Gaspi adónde iría “si existiera” algún destino después de la muerte. La respuesta del argentino fue breve: “¿Yo? Al cielo”. El conductor insistió sobre si Gaspi era una buena persona con su círculo cercano. El influencer cerró: “Tipazo”.

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Además, usuarios recuperaron un mensaje publicado por Gaspi en X (antes Twitter) en 2021, donde también abordó el tema del final de la vida. Estas declaraciones se difunden nuevamente como parte del tributo colectivo al youtuber.

An aerial view shows firefighters working at the site of a helicopter crash in the Recreio dos Bandeirantes neighbourhood in Rio de Janeiro, Brazil, on June 14, 2026. At least six people died in Brazil on June 14 after two helicopters crashed in western Rio de Janeiro, after a suspected mid-air collision, firefighters said. (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)

La despedida de una figura influyente en YouTube

El fallecimiento de Gaspi moviliza a la comunidad de creadores en Argentina y otros países de habla hispana. Mensajes de despedida, recopilaciones de sus videos y homenajes llenan las plataformas digitales. La figura de Gaspi se asocia a la espontaneidad, la reflexión y la cercanía con sus seguidores y colegas.

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Entre los datos que marcan este episodio, destacan la difusión del último audio enviado a Luisito Comunica y la viralización de sus comentarios sobre la muerte. La tragedia en Brasil deja una huella en la memoria digital, reforzada por las voces de quienes lo conocieron y por el eco de sus propias palabras sobre el destino final.