Metro CDMX: los mejores memes con los que usuarios se quejaron de la suspensión del servicio en la Línea 2 por un corte circuito

Internautas expresaron con memes su molestia por la suspensión del servicio y las múltiples fallas que ha tenido el Sistema de Transporte Colectivo en los últimos años (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

El caos se hizo presente este lunes en la Ciudad de México después de que se registrara una explosión por un corto circuito en una subestación de rectificación que se encuentra entre Xola y Villa de Cortés de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El percance orilló a autoridades de la red de transporte a suspender provisionalmente el servicio en el tramo que recorre de San Antonio Abad a Tasqueña. Antes de las 10:00 horas, a través de la cuenta oficial de Twitter del Metro de la Ciudad de México se informó que el servicio había sido restablecido en su totalidad en la Línea 2.

No obstante, usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su molestia por la falla en el suministro eléctrico del Sistema de Transporte Colectivo Metro que ocasionó múltiples retrasos. Asimismo, evidenciaron que durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México se han presentado múltiples percances en la red de transporte por lo que los memes no tardaron en aparecer.

El Sistema de Transporte Colectivo dio parte del percance después de que usuarios en redes sociales reportaron demoras en el tránsito de trenes y aglomeramiento de personas que, tras anunciarse la suspensión del servicio, fueron desalojadas de las respectivas estaciones.

En entrevista con W Radio, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro de la Ciudad de México, declaró que fue un corte circuito en la subestación de rectificación que se encuentra entre las estaciones Xola y Villa de Cortés de la Línea 2 lo que provocó el accidente.

Del mismo modo detalló que solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana que realice una investigación, pues supuestamente el día de ayer se brindó mantenimiento y revisión a la línea del Sistema de Transporte Colectivo que recorre desde Cuatro Caminos hasta Tasqueña.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que tras lo ocurrido esta mañana en la Línea 2 el Ministerio Público inició una investigación para determinar las causas del accidente.

“La #FiscaliaCDMX informa que el Ministerio Público inició una investigación luego de lo ocurrido esta mañana entre las estaciones Xola y Villa de Cortés de la Línea 2 del @MetroCDMX”, comunicó la dependencia en su cuenta oficial de Twitter.

Adicionalmente, el ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aseguró que múltiples equipos trabajaron para restablecer el servicio en un lapso aproximado de dos horas mientras que autobuses RTP brindaron servicio en dicho tramo paralelo a la Línea 2 de la red de transporte capitalina.

Desde que se anunció el percance Claudia Sheinbaum se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde informó que ya se encontraba trabajando en el restablecimiento del servicio junto al el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón Aguilera.

Asimismo, la mandataria estatal comunicó que brindó instrucciones al director general del Metro y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que se trasladaran de forma inmediata al sitio. Del mismo modo, elementos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) fueron instruidos para poner en marcha el servicio emergente de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) así como oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes incluso trasladaron a pasajeros en vehículos de la dependencia.

Pese a ello, internautas se lanzaron en contra de la mandataria estatal y reconocieron que el Sistema de Transporte Colectivo Metro ha sido un talón de Aquiles para su administración como jefa de gobierno en la Ciudad de México.

“UNA VEZ MÁS QUEDA CONFIRMADO QUE NO LE DAN MANTENIMIENTO AL #MetroCDMX, SE ROBAN EL DINERO. Ahora se incendia la Línea 2, entre Villa de Cortes y Xola. Mientras la regenta en campaña con nuestros impuestos y dando conciertos gratis”, “El #MetroCDMX presentó OTRO CORTO CIRCUITO en la línea 2 y se presentó un incendio, el segundo en menos de una semana. A @Claudiashein se le cae la ciudad a pedazos y ella… en campaña”, “@Claudiashein, al igual que su jefe López, es una total inepta. En su administración el Metro se ha incendiado, se cayó, han chocado trenes, y ahora la gente tiene caminar entre las vías. ¡Tienen que irse en el 2024!”, escribieron usuarios en redes sociales.

