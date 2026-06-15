Memo Ochoa llora al hablar de su retiro con la Selección Mexicana: “Me voy en paz”

Memo Ochoa llora al hablar de su retiro con la Selección Mexicana (AP Foto/Moises Castillo)

Guillermo Ochoa se unió al selecto número de futbolistas que tienen en su carrera seis Copas Mundiales, Memo es, hasta ahora, el único jugador mexicano con este récord y ya superó a Antonio Tota Carbajal. Pero todo inicio tiene un fin, y el canterano americanista está consciente de que su ciclo con la Selección Mexicana terminará en este Mundial 2026.

Como parte del reconocimiento que FIFA realiza a quienes cumplen su sexto mundial, el arquero participó en una entrevista Letters That Unite: Guillermo Ochoa y se mostró conmovido hasta las lágrimas. En la dinámica, le dieron una carta que escribió su hija Lucciana sobre lo que significa para su familia, fue ahí donde el legendario arquero rompió en llanto.

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Ochoa recordó su trayectoria a lo largo de los años, aceptó que el camino no ha sido sencillo en especial por las decisiones que tuvo que tomar desde muy joven. “Desde los 10 años empecé a jugar, entre escuela y futbol, tuve poco tiempo para hacer cosas de niño, cosas que tan chiquito tienes que decidir y sacrificar”. confesó.

Memo Ochoa se conmueve y habla de su retiro (REUTERS/Hannah Mckay)

Memo Ochoa se conmueve y habla de su retiro

En el video de FIFA, el futbolista de 40 años aseguró que la Selección Mexicana ha sido lo más importante en su carrera, el Tricolor fue su dirección por muchos años, así que al momento de hablar de su adiós, no evitó conmoverse y con la voz entrecortada, lágrimas en los ojos y una evidente emotiva reacción aseguró lo siguiente:

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“La Selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida han sido mi brújula, mi dirección. Yo no entiendo mi carrera sin la selección... no sé qué sería de mi carrera sin la selección... Y ahora que termine la selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando”.

Ochoa insistió que durante todo este tiempo, pensó siempre en dar lo mejor. Cada que representaba a México en un torneo internacional se sintió orgulloso de jugar con el Tricolor

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“He disfrutado cada momento ahí, lo he dado todo, lo he dejado todo... me voy en paz con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”.

Ochoa llega a 2026 después de cinco Mundiales con México (EFE/ José Méndez)

Ochoa llega a 2026 después de cinco Mundiales con México

Memo Ochoa integró la Selección Mexicana en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En las dos primeras ediciones fue suplente: tercero en la lista de porteros en 2006 y segundo guardameta en 2010, sin minutos en cancha.

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A partir de Brasil 2014, Ochoa se consolidó como titular del Tri en Copas del Mundo. Ese torneo lo proyectó como figura del equipo por sus atajadas ante Brasil. En Rusia 2018, el portero volvió a ser pieza central, en especial en el triunfo ante Alemania, y sostuvo un nivel alto durante la fase de grupos y los octavos de final. En Qatar 2022 llegó como uno de los jugadores con más experiencia del plantel.

En el debut de México en Qatar 2022, Ochoa detuvo un penal a Robert Lewandowski, una acción que le dio reconocimiento internacional; en sus tres Mundiales como titular acumula además 11 goles recibidos y cuatro partidos con la portería en cero.

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Su mensaje anticipa el cierre de su ciclo con la selección

Ochoa anunció en redes sociales el arranque de su última concentración rumbo al proceso de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en ese mensaje explicó que volver a vestir la camiseta nacional nunca fue rutina, sino un privilegio.

El arquero escribió: “Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”, publicó en su cuenta de Instagram.

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También relató que ha vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía lo conmueven y momentos que le cambiaron la vida. Añadió: “Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero”.

La edición de 2026 tendrá además un peso particular para México, que será sede e inaugurará el torneo ante Sudáfrica. Con esa sexta participación, Ochoa quedará al nivel de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también vivirán su sexta edición mundialista en 2026.

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