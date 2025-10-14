Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

Cabo Verde logra su primera clasificación a una Copa del Mundo tras vencer a Esuatini 3-0. - crédito FIFA

El 13 de octubre de 2025, la selección de Cabo Verde escribió una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística, ya que logró su primera clasificación a una Copa del Mundo.

En la última jornada de las Eliminatorias africanas, los Tiburones Azules vencieron 3-0 a Esuatini y aseguraron el liderato del Grupo D, superando a Camerún y dejando atrás a Angola y Mauricio.

Este logro no solo representa un hito para el país insular del Atlántico, también resonó en México, donde muchos aficionados recordaron con cariño a un jugador que dejó huella en la Liga MX. Su nombre: Djaniny Tavares.

¿Quién es Djaniny Tavares y qué hizo en la Liga MX?

Djaniny Tavares, exfigura de Santos Laguna, queda fuera del histórico pase de Cabo Verde al Mundial 2026. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Djaniny Tavares, nacido el 21 de marzo de 1991 en Santa Cruz, Cabo Verde, llegó a México en 2014 como una apuesta ofensiva de Santos Laguna. Proveniente del futbol portugués, el delantero rápidamente se adaptó al ritmo de la Liga MX y se convirtió en una figura clave del equipo lagunero.

Durante sus cuatro temporadas con Santos, Djaniny disputó 139 partidos oficiales, en los que anotó 53 goles y dio 17 asistencias. Su velocidad, potencia física y capacidad para definir en el área lo volvieron uno de los atacantes más temidos del torneo. En el Clausura 2018, se consagró como campeón de goleo con 14 tantos, siendo el primer caboverdiano en lograrlo.

Además, levantó cuatro títulos con los Guerreros: la Liga MX Clausura 2015, la Copa MX Apertura 2014, el Campeón de Campeones 2015 y el trofeo de goleo individual.

Su conexión con la afición fue inmediata, gracias a su entrega en la cancha y su carisma fuera de ella. En julio de 2018, dejó México para fichar con el Al-Ahli de Arabia Saudita, iniciando una etapa internacional que lo llevó también a Trabzonspor (Turquía) y Al-Wasl (Emiratos Árabes).

Djaniny y su selección

El delantero Djaniny Tavares marcó 53 goles y ganó cuatro títulos con Santos Laguna en la Liga MX. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Aunque Cabo Verde logró una histórica clasificación al Mundial 2026, Djaniny no formó parte del proceso eliminatorio. Actualmente, el delantero no tiene equipo, tras finalizar contrato con el Al-Wasl en 2024, lo que lo dejó fuera de las convocatorias recientes del técnico Pedro Brito.

Con la selección nacional, Djaniny ha disputado 27 partidos y anotado 8 goles, siendo parte de torneos como la Copa Africana de Naciones y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Su presencia fue clave en el crecimiento internacional del equipo, proyectando el talento caboverdiano en ligas de alto nivel.

La clasificación de los Tiburones Azules al Mundial 2026 marca un antes y un después para el futbol africano. Cabo Verde, con apenas medio millón de habitantes, se une al selecto grupo de naciones debutantes en la máxima justa. Aunque Djaniny no estará en la cancha, su legado sigue vivo en cada paso que da su selección.