México Deportes

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

La histórica clasificación de la selección africana despierta recuerdos en Torreón por un vínculo inolvidable

Por Gerardo Lezama

Guardar
Cabo Verde logra su primera
Cabo Verde logra su primera clasificación a una Copa del Mundo tras vencer a Esuatini 3-0. - crédito FIFA

El 13 de octubre de 2025, la selección de Cabo Verde escribió una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística, ya que logró su primera clasificación a una Copa del Mundo.

En la última jornada de las Eliminatorias africanas, los Tiburones Azules vencieron 3-0 a Esuatini y aseguraron el liderato del Grupo D, superando a Camerún y dejando atrás a Angola y Mauricio.

Este logro no solo representa un hito para el país insular del Atlántico, también resonó en México, donde muchos aficionados recordaron con cariño a un jugador que dejó huella en la Liga MX. Su nombre: Djaniny Tavares.

¿Quién es Djaniny Tavares y qué hizo en la Liga MX?

Djaniny Tavares, exfigura de Santos
Djaniny Tavares, exfigura de Santos Laguna, queda fuera del histórico pase de Cabo Verde al Mundial 2026. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Djaniny Tavares, nacido el 21 de marzo de 1991 en Santa Cruz, Cabo Verde, llegó a México en 2014 como una apuesta ofensiva de Santos Laguna. Proveniente del futbol portugués, el delantero rápidamente se adaptó al ritmo de la Liga MX y se convirtió en una figura clave del equipo lagunero.

Durante sus cuatro temporadas con Santos, Djaniny disputó 139 partidos oficiales, en los que anotó 53 goles y dio 17 asistencias. Su velocidad, potencia física y capacidad para definir en el área lo volvieron uno de los atacantes más temidos del torneo. En el Clausura 2018, se consagró como campeón de goleo con 14 tantos, siendo el primer caboverdiano en lograrlo.

Además, levantó cuatro títulos con los Guerreros: la Liga MX Clausura 2015, la Copa MX Apertura 2014, el Campeón de Campeones 2015 y el trofeo de goleo individual.

Su conexión con la afición fue inmediata, gracias a su entrega en la cancha y su carisma fuera de ella. En julio de 2018, dejó México para fichar con el Al-Ahli de Arabia Saudita, iniciando una etapa internacional que lo llevó también a Trabzonspor (Turquía) y Al-Wasl (Emiratos Árabes).

Djaniny y su selección

El delantero Djaniny Tavares marcó
El delantero Djaniny Tavares marcó 53 goles y ganó cuatro títulos con Santos Laguna en la Liga MX. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Aunque Cabo Verde logró una histórica clasificación al Mundial 2026, Djaniny no formó parte del proceso eliminatorio. Actualmente, el delantero no tiene equipo, tras finalizar contrato con el Al-Wasl en 2024, lo que lo dejó fuera de las convocatorias recientes del técnico Pedro Brito.

Con la selección nacional, Djaniny ha disputado 27 partidos y anotado 8 goles, siendo parte de torneos como la Copa Africana de Naciones y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Su presencia fue clave en el crecimiento internacional del equipo, proyectando el talento caboverdiano en ligas de alto nivel.

La clasificación de los Tiburones Azules al Mundial 2026 marca un antes y un después para el futbol africano. Cabo Verde, con apenas medio millón de habitantes, se une al selecto grupo de naciones debutantes en la máxima justa. Aunque Djaniny no estará en la cancha, su legado sigue vivo en cada paso que da su selección.

Temas Relacionados

Cabo VerdeMundial 2026Club SantosLiga MXDjaniny Tavaresmexico-deportes

Más Noticias

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador, IA revela

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El luchador de “El Legado Wagner” debutará este martes 14 de octubre; conoce los detalles de la función en la que enfrentará a Lexis King

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

El luchador potosino reveló en “La Granja VIP” que mantiene negociaciones con WWE tras siete años de ausencia en la empresa

Alberto El Patrón revela negociaciones

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

El presentador de TUDN confirmó que el nuevo jersey del Tri será lanzado próximamente

David Faitelson revela cuándo se

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

La pareja, que estuvo marcada por la polémica separación, celebra su reencuentro frente a sus seguidores en redes sociales.

Chicote Calderón confirma que regreso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lauro Becerra, alcalde electo en

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

EEUU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en “ofensiva” contra el narco, Sheinbaum aseguró desconocer del tema

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés

Sergio Mayer Mori opina en La Granja VIP de la participación de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

Quién es el esposo de Manola Diez, la participante más polémica de La Granja VIP

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

DEPORTES

México vs Ecuador, IA revela

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’