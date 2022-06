Cierre de la Línea 1 del Metro: cuáles serán las alternativas para transportarte en CDMX

La suspensión del tramo Pantitlán a Salto del Agua comenzará en julio (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Tras el aviso por parte del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) sobre la interrupción de servicio en la Línea 1 del Transporte Colectivo Metro, las autoridades ofrecieron algunas alternativas para tener las menos afectaciones posibles hacia los usuarios que diariamente se trasladan por éste medio.

Por medio de una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que habrá afectaciones en la movilización diaria de la gente; sin embargo, habrán servicios de apoyo.

En la primera fase, la cual se prevé comenzará este próximo lunes 11 de julio, se cerrará el tramo de Pantitlán a Salto del Agua por ocho meses. Las estaciones afectadas serán: Pantitlán, Zaragoza, Gomes Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabel la Católica y Salto del Agua.

Cabe aclarar que para el sábado 9 de julio y domingo 10 de julio se realizará una interrupción del servicio de la estación Isabel La Católica a Observatorio.

Durante más de un año se realizarán las orbras de modernización de la Línea 1 del Metro en la CDMX (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Alternativas

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que se pondrán en circulación 220 autobuses RTP que brindarán un servicio paralelo al tramo de la Línea 1, el horario será de lunes a domingo de 5:00 a 00:00 horas; sábados de 6:00 a 00:00 horas y domingos y festivos de 7:00 a 00:00 horas.

Éste realizará todas las paradas correspondientes a la Línea 1, los usuarios pagarán la misma tarifa, el acceso será con la Tarjeta de Movilidad Integrada y en los trasbordos los usuarios no pagarán ninguna cuota adicional al ingresar o salir de una estación de conexión en el Metro.

“Los usuarios no tendrán que pagar más: con su Tarjeta MI podrán subirse al RTP y cuando hagan el transbordo en el Metro no se les cobrará. Y lo mismo en sentido contrario: si vienen del Metro, no se les cobrará el transbordo en el RTP”, explicó Lajous.

Se buscará una reducción de tiempos en la Línea 1 (Foto: Infobae)

Trolebús y Metrobús

De igual manera, las autoridades afirmaron que se buscará reforzar los servicios del Trolebús y del Metrobús:

Línea 2 del Trolebús que conecta Chapultepec- Pantitlán

Desde el Trolebús se podrá conectar con la Línea 1 desde la parada Chapultepec; Doctor Lucio con Balderas; Eje Central con Salto del Agua; 5 de febrero con Pino Suárez y Congreso de la Unión con Candelaria.

Línea 4 del Metrobús que va de estación Hidalgo a Pantitlán

En la estación Hidalgo se podrá llegar a Balderas; la estación Bellas Artes conectará con Salto del Agua; la estación Morelos con Candelaria y la estación Archivo General de la Nación con San Lázaro.

Desde el Metrobús Línea 4 se podrá conectar con la Línea 1(Foto: Infobae)

Metro con estaciones de Línea 1

De igual manera, en las Líneas 5, 9 y B del Metro habrá un incremento en el número de trenes operando:

Línea 5 conecta con:

-Línea 3 (La Raza-Balderas)

-Línea 4: (Consulado-Candelaria)

-Línea B (Oceanía-San Lázaro)

Línea 9 conecta con:

-Línea 1 (Tacubaya-Observatorio)

Línea 3 (Centro Médico-Balderas)

-Línea 3 (Centro Médico-Balderas)

-Línea 8 (Chabacano- Salto del Agua)

-Línea 4 (Jamaica-Candelaria)

Línea B conecta con:

-Línea 3 (Guerrero-Balderas)

-Línea 8 (Garibaldi-Salto del Agua)

-Línea 4 (Morelos-Candelaria)

-Línea 1 (San Lázaro)

La Secretaría de Movilidad compartió la señalética para reforzar la orientación de los usuarios (Foto: Twitter/ @LaSEMOVI)

Modernización de la Línea 1

Con este cierre de estaciones, la Línea 1 contará con:

29 trenes nuevos con 35 por ciento más lugares para usuarios

Modernización de sistemas eléctricos

Nuevas vías y mejora de sistema de alimentación de energía

De Pantitlán a Observatorio se reducirá el tiempo de recorrido de 45-50 minutos a 30 minutos

