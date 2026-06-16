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Aumenta en México el decomiso de productos pirata en el marco del Mundial 2026

De enero a la primera semana de junio de 2025 se aseguraron 259 mil 107 productos apócrifos

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Crédito: IMPI
Crédito: IMPI

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante los primeros meses de 2026 logró un incremento en el combate a la piratería, al asegurar más de nueve millones de productos falsificados, cifra que representa un aumento de casi 3 mil quinientos por ciento o respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), de enero a la primera semana de junio de 2025 se aseguraron 259 mil 107 productos apócrifos, mientras que en el mismo lapso de 2026 la cifra ascendió.

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El resultado significa que la autoridad federal ha decomisado casi 36 veces más mercancía falsificada que hace un año, “En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, la FGR reafirma su compromiso con la defensa de la creatividad y la innovación, así como con el fortalecimiento de la economía formal en nuestro país”, aseguró la FGR mediante un comunicado.

También, la fiscalía reportó avances en materia judicial. Según la institución, durante este año se han cumplimentado cinco de las seis órdenes de aprehensión otorgadas por jueces federales, mientras que el Ministerio Público de la Federación acumula 11 vinculaciones a proceso por delitos relacionados con la introducción, distribución y venta de productos pirata.

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<b>Riesgos para consumidores y economía</b>

La dependencia destacó que estas conductas ilícitas afectan tanto a los titulares de derechos de propiedad intelectual como a la población en general.

“La introducción al país, distribución y/o venta de productos falsificados o ‘pirata’ no solo afecta a las empresas y creadores, también puede poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas”, señaló la FGR.

La institución advirtió que los riesgos son mayores cuando se trata de mercancías de uso cotidiano como medicamentos, cigarros, bebidas, juguetes y otros productos destinados al consumo de la población.

Detenidos por vender medicamento falso en Edomex
Foto: Marina

<b>Coordinación permanente</b>

La Fiscalía también reiteró que mantiene operativos permanentes para combatir este tipo de delitos mediante la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la industria del entretenimiento y la Policía Cibernética.

La institución recordó que las denuncias relacionadas con piratería pueden presentarse las 24 horas del día, durante todo el año, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República ubicadas en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

IMPI actúa contra falsificación en el futbol

Estas cifras han sido reveladas luego de diversos operativos que ha realizado el IMPI siendo uno de ellos el ejecutado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, como parte de la Operación Limpieza con la que busca frenar la venta ilegal, proteger la economía formal y resguardar los derechos de propiedad industrial, de acuerdo con el propio instituto.

La intervención se sumó a decomisos previos ligados al torneo, donde tan solo en abril del presente año, el titular del IMPI, Santiago Nieto, informó que en un operativo en el Centro de la Ciudad de México se aseguraron más de 19 mil piezas de productos falsificados vinculados a marcas deportivas, la FIFA y patrocinadores oficiales, con un valor estimado de 6 millones de pesos, cantidad que se agregó a otros 15 millones de pesos en mercancía recuperada en Tepito en marzo de este año.

Además, desde el primero de abril entró en vigor la regulación del ambush marketing, figura que permite al instituto impedir que empresas no patrocinadoras operen cerca de estadios y fan zones, según el texto fuente. En ese mismo marco, el IMPI tiene facultades para bloquear sitios de internet donde se promueva piratería o se transmitan partidos en línea sin autorización.

Ilustración de un vendedor de camisetas piratas en la calle y una laptop mostrando un sitio web falso con productos de fútbol y advertencias de "PIRATA".
Ilustración sobre los peligros de ofertas engañosas del Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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