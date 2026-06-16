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¿Hay clases el 18 de junio por el México vs Corea? esto dice la SEP

Alumnos y plantel docente se mantienen a la expectativa ante cualquier posible cambio en el calendario de actividades escolares por el Mundial 2026

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Ilustración de un aula mexicana con pizarrón SEP, calendario del 18 de junio de 2026, TV con partido de fútbol y bandera mexicana por la ventana.
¿Hay clases el 18 de junio por el México vs Corea? esto dice la SEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezó la fiesta mundialista en México, las calles de las ciudades sedes empezaron a abarrotarse de visitantes nacionales y extranjeros, con la primera victoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la afición salió a diferentes puntos emblemáticos a celebrar el triunfo del equipo de Javier El Vasco Aguirre. El 11 de junio el país detuvo sus actividades laborales y suspendieron las clases por la inauguración de la tercera Copa Mundial en el Estadio Ciudad de México.

La duda sobre las actividades escolares el 18 de junio se incrementa ante el partido de México contra Corea del Sur por el Mundial 2026, esta situación ha generado inquietud entre familias y estudiantes en todo el país. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla una suspensión nacional de clases para ese día, salvo que haya decisiones particulares en algunos estados.

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En mundiales anteriores, algunos estados ajustaron horarios o permitieron actividades especiales cuando la Selección Mexicana jugó partidos importantes, pero tales cambios siempre dependieron de criterios estatales o escolares y nunca de una instrucción general.

SEP aclara si habrá clases el 18 de junio por el Mundial 2026

México debutó con una victoria en el Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)
México debutó con una victoria en el Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Habrá clases el jueves 18 de junio de 2026 por el partido de México contra Corea del Sur? Solo en Jalisco las clases están oficialmente suspendidas; en el resto del país, el calendario escolar se mantiene y los estudiantes de educación básica tendrán clases de manera habitual, según las autoridades educativas.

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La SEP mantiene vigente el calendario escolar y no emitió disposiciones generales sobre suspender clases el jueves 18 de junio de 2026, día en que la Selección Nacional enfrentará a Corea del Sur como parte de la fase de grupos. Cada escuela puede definir si realiza actividades especiales relacionadas con el partido, pero sin cancelar la jornada escolar.

Las autoridades escolares pueden organizar actividades recreativas o asignar espacios para que los alumnos sigan el encuentro, siempre que no interfieran con la programación académica y dentro de los horarios establecidos.

En aquellos estados que no son sede del partido ni han emitido indicaciones específicas, las clases transcurrirán regularmente. Las escuelas que decidan adaptar su rutina por el evento deportivo deberán respetar las obligaciones del calendario escolar.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció a través de un video difundido en su cuenta de X (@PabloLemusN) la suspensión de clases en todo el estado para el próximo jueves 18 de junio, día en que la Selección Mexicana de Fútbol se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Gobernador de Jalisco confirma suspensión de clases por el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la única entidad que suspenderá clases el jueves 18 de junio es Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó la cancelación de actividades en todos los niveles educativos. El objetivo es que niñas, niños, jóvenes y profesores puedan integrarse al ambiente mundialista al celebrarse el partido México vs Corea del Sur en Guadalajara.

En contraste, otras sedes como Ciudad de México y Nuevo León no han anunciado ninguna medida similar para esa fecha. Si se presentan nuevas disposiciones estatales, serán comunicadas en los canales oficiales de cada autoridad educativa.

La SEP recomienda que cada dirección escolar valore si resulta pertinente adaptar actividades ligadas al partido dentro del horario de clases. Las escuelas interesadas pueden asignar momentos o espacios específicos para ver el encuentro futbolístico, siempre sin suspender las clases programadas.

No existe obligación de cancelar actividades académicas en ningún plantel fuera de los acuerdos estatales específicos. Cada escuela analizará su propio contexto antes de modificar la rutina diaria por el evento deportivo.

Ilustración de un calendario con el 5 de junio tachado y el 15 de julio para vacaciones, con logo SEP, balón Mundial 2026 y siluetas de estudiantes.
El calendario escolar del ciclo 2025-2026 se mantiene vigente en el país por el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario escolar y próximos partidos de la Selección Mexicana

El calendario escolar del ciclo 2025-2026 se mantiene vigente en el país, salvo los ajustes dictados por autoridades estatales como en Jalisco. La SEP no proyecta interrupciones generales pese a la relevancia de los juegos internacionales.

Entre los partidos importantes de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026 destacan:

  • Jueves 18 de junio, 19:00 horas: México vs Corea del Sur (Guadalajara)
  • Miércoles 24 de junio 19:00 horas: Chequia vs México (CDMX)

Las escuelas deben mantenerse atentas a posibles comunicados federales o estatales sobre cualquier modificación eventual en el calendario educativo.

Por ahora, solamente Jalisco suspende clases el jueves 18 de junio para todos los niveles educativos. En el resto del país, tanto el calendario escolar como la asistencia regular se consideran la norma ese día.

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