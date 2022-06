Beatriz Gutiérrez Müller fue acompañada por Eduin Caz de Grupo Firme en evento literario de Michoacán

Beatriz Gutiérrez Müller fue acompañada por Eduin Caz de Grupo Firme en evento literario de (Foto:Instagram / @eduincaz)

Michoacán realizó en la ciudad de Zitácuaro su primer festival de Fandangos por la Lectura, una feria literaria donde tuvieron diversas actividades ligadas al fomento de la lectura en alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.

Beatriz Gutiérrez Müller, quien funge como la consejera del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, fue una de las principales invitadas a la ceremonia del día.

Durante su participación, la investigadora y catedrática mencionó que hoy cada joven se llevará una palabra, una frase, que puede llegar a ser parte importante en su vida y tal vez en algún momento les impulse o los ayude a cumplir sus sueños, alcanzar sus metas o simplemente inspirarse a realizar una actividad.

“Yo también fui inquieta como ustedes, pero siembre busque ser escuchada por mi familia; no me escuchaban los gobiernos, pero hoy nuestras autoridades los escuchan. No dejen de perseguir sus sueños, eso que parece lejos en el camino es posible, los cambios son posibles, las cosas trascendentes son posibles y para ello necesitan escuchar y evitar ser parte de los no escuchados”, indicó.

Beatriz Gutiérrez Müller fue acompañada por Eduin Caz de Grupo Firme en evento literario de (Foto:Instagram / @eduincaz)

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la presencia de dos de las más grandes figuras de la música norteño banda en la actualidad: Eduin Caz, cantante y fundador de Grupo Firme, así como Asael Gutiérrez, manager de la agrupación y director de Music VIP.

Durante su participación, recortaron algunos fragmentos del Poemario Sin Fronteras, específicamente de la obra “Basta de Tristezas” por Vinicius de Moraes y Tom Jobim; además, dedicaron algunas palabras a los alumnos y catedráticos presentes.

“Son el futuro de México. Yo vine aquí para decirles que ustedes van a mover el mundo. Entonces, luchen por sus sueños y que nos los pare nadie”, fueron las palabras que dedico el cantante, para luego dar paso a una interpretación A Capella del tema “Ya Supérame”, una de las más famosas canciones del momento, cantada por el Grupo Firme, y que les ha abierto la puerta de muchos países y ciudades alrededor del mundo.

Este no es el primer contacto que Grupo Firme tiene con el gobierno de la Cuarta Transformación, pues antes de la invitación de Beatriz Gutiérrez Müller y Alfredo Bedolla, gobernador morenita de Michoacán, fue parte de una ceremonia en Ciudad de México.

Beatriz Gutiérrez Müller fue acompañada por Eduin Caz de Grupo Firme en evento literario de (Foto:Instagram / @eduincaz)

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno en CDMX les otorgó las llaves de la entidad y les dio un reconocimiento por las labores que han hecho al interpretar sus canciones a las nuevas generaciones, sus logros y mensajes, inspirando así a miles de ciudadanos a lograr sus sueños.

Además, confirmaron en conjunto un concierto completamente gratuito en la Plaza de la Construcción, también conocida como el Zócalo Capitalino, dónde se han presentado los cantantes más grandes de México y el mundo, del tamaño de Roger Waters, Paul McCartney, Manu Chao, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Miguel Bosé, Café Tacvba, entre muchos otros.

En el evento de Zitácuaro, Michoacán, también estuvieron presentes Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán; María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México; Fernando Coimbra, embajador de Brasil en México, Juan Carlos Gutiérrez Bonet, director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales; Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la AMEXCID; Elizabeth Pérez Tzintzunt, escritora; Rubí Sanda Huerta, escritora; Ismael García Marcelino, escritor; Cristina Bello, escritora; Victoria Equihua, escritora y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro.

SEGUIR LEYENDO: