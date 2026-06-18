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El renacer de Luna: quiénes protagonizan la nueva telenovela y cuando se estrena

El elenco comenzó a grabar a principios de 2026 y la producción está lista

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El esperado regreso del melodrama llega con El Renacer de Luna, una producción que reúne a Marisol del Olmo, Matías Novoa, Marlene Favela y Flavio Medina en una historia donde los secretos familiares y la fuerza de la música pondrán a prueba a cada personaje.

El elenco, que inició grabaciones en el sur de la Ciudad de México, promete conectar con varias generaciones a través de una trama cargada de emociones.

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De qué trata la novela

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La nueva telenovela narra la vida de Luna, una joven marcada por la búsqueda de su verdad y el deseo de libertad.

Criada en la hacienda mezcalera El Despertar, Luna enfrenta obstáculos personales y familiares mientras descubre que la realidad sobre su origen está llena de misterios.

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Rodeada por personajes que la aman, la protegen o intentan manipularla, la protagonista deberá encontrar su camino entre intrigas, traiciones y el poder transformador de la música.

La trama principal se centra en cómo Luna, con el apoyo de quienes la rodean y a pesar de los intentos de sus adversarios, lucha por descubrir su identidad y tomar el control de su destino.

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Al hacerlo, saca a la luz secretos del pasado que impactan a todos los habitantes de la hacienda y ponen a prueba los lazos familiares y las ambiciones de sus enemigos.

Fecha y hora del estreno

La telenovela El Renacer de Luna tendrá su estreno el 22 de junio a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas.

El público podrá seguir la historia de lunes a viernes en el mismo horario.

Elenco principal y personajes

  • Luna Arteaga Mondragón (Mar Sordo): Protagonista. Joven mexicana de espíritu luminoso, criada en El Despertar, donde creyó que Dalila era su madre. Encuentra su fuerza en la música y busca la verdad sobre su origen.
  • Maya Mistral Álvarez (Marisol del Olmo): Madre de Mael y Javi. Mujer marcada por la violencia de su matrimonio con Pancho Cadena, busca una nueva vida y una segunda oportunidad en el amor.
  • Sebastián Castillejos Armenta (Matías Novoa): Médico viudo, reconocido por su calidad humana, enfrenta la culpa por haberse alejado de su hija tras la muerte de su esposa.
  • Francisco Cadena Montoya, “Pancho” (Flavio Medina): Antagonista principal. Hombre de apariencia carismática, esconde una personalidad violenta y manipuladora.
  • Dalila Mondragón Urrutia (Marlene Favela): Mujer ambiciosa y calculadora; aprendió a ejercer el poder mediante la manipulación y se convirtió en la dueña de El Despertar.
  • Andrés Arteaga Villarreal (Alejandro De La Madrid): Dueño de la hacienda, marcado por un pasado machista y su relación con Dalila.
  • Amalia Villarreal Rodríguez, “Doña Meche” (Claudia Ramírez): Madre de Andrés y abuela de Luna, cuya vida cambió tras una injusticia manipulada por Dalila.
  • Leonardo Ochoa Ramos, “Don Leo” (René Casados): Dueño de La Casa del Abuelo, figura paternal que apoya a los jóvenes músicos de la Academia MusiArt Lab.
  • Saúl Duarte Lara (Eduardo Zucchi): Joven talentoso en la música, enfrenta el rechazo de su padre pero cuenta con el apoyo de su madre y amigos.
  • Rodrigo Torres Paz (Graco Sendel): Empresario joven y carismático, oculta una necesidad de validación detrás de una imagen de éxito.
  • Félix Torres Martínez (Jorge Luis Pila): Empresario ambicioso, fundador de la mezcalera Vitorres, marcado por decisiones moralmente cuestionables.
  • Federico Grajales Iturralde (Mauricio Henao): Maestro mezcalero, manipulador y elegante, responsable técnico de El Despertar y aliado secreto de Dalila.
  • Ismael Cadena Mistral, “Mael” (Sebastián Poza): Hijo de Maya, creció creyendo que Pancho era su padre, sin saber que su verdadero origen lo une a los Torres.
  • Salma Córdoba Esparza (Ale Müller): Joven veracruzana extrovertida, motor creativo de su grupo musical.
  • Jaime Alonso Balderas (Davi Ulloa): Tapatío de carácter discreto, encuentra su fuerza en el escenario.
  • Tara y Yesenia Zarco Garza (Ana Sofía Gatica): Hermanas gemelas, Tara es ambiciosa y Yesenia, sensible y talentosa, ambas con historias personales complejas.
  • Jacobo Conrado Cadena Montoya, “Boco” (Fabián Robles): Curandero enigmático, aliado de Dalila y Pancho, fabrica los brebajes usados en las intrigas.
  • Clementina Mondragón Méndez (Rocío Verdejo): Mujer de dulzura devastada por la crueldad familiar.

¿Quién es la protagonista de la telenovela?

La protagonista es Luna Arteaga Mondragón, interpretada por Mar Sordo.

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Luna es una joven que, desde la música y la empatía, busca su identidad en medio de secretos, desafíos familiares y la lucha por su libertad.

Cuándo empezaron las grabaciones

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Las grabaciones de El Renacer de Luna iniciaron el 12 de marzo de 2026 en una locación al sur de la Ciudad de México, con una ceremonia religiosa que reunió a todo el elenco y al equipo de producción, encabezado por Roy Rojas.

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