El renacer de Luna: quiénes protagonizan la nueva telenovela y cuando se estrena

El esperado regreso del melodrama llega con El Renacer de Luna, una producción que reúne a Marisol del Olmo, Matías Novoa, Marlene Favela y Flavio Medina en una historia donde los secretos familiares y la fuerza de la música pondrán a prueba a cada personaje.
El elenco, que inició grabaciones en el sur de la Ciudad de México, promete conectar con varias generaciones a través de una trama cargada de emociones.
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De qué trata la novela
La nueva telenovela narra la vida de Luna, una joven marcada por la búsqueda de su verdad y el deseo de libertad.
Criada en la hacienda mezcalera El Despertar, Luna enfrenta obstáculos personales y familiares mientras descubre que la realidad sobre su origen está llena de misterios.
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Rodeada por personajes que la aman, la protegen o intentan manipularla, la protagonista deberá encontrar su camino entre intrigas, traiciones y el poder transformador de la música.
La trama principal se centra en cómo Luna, con el apoyo de quienes la rodean y a pesar de los intentos de sus adversarios, lucha por descubrir su identidad y tomar el control de su destino.
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Al hacerlo, saca a la luz secretos del pasado que impactan a todos los habitantes de la hacienda y ponen a prueba los lazos familiares y las ambiciones de sus enemigos.
Fecha y hora del estreno
La telenovela El Renacer de Luna tendrá su estreno el 22 de junio a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas.
El público podrá seguir la historia de lunes a viernes en el mismo horario.
Elenco principal y personajes
- Luna Arteaga Mondragón (Mar Sordo): Protagonista. Joven mexicana de espíritu luminoso, criada en El Despertar, donde creyó que Dalila era su madre. Encuentra su fuerza en la música y busca la verdad sobre su origen.
- Maya Mistral Álvarez (Marisol del Olmo): Madre de Mael y Javi. Mujer marcada por la violencia de su matrimonio con Pancho Cadena, busca una nueva vida y una segunda oportunidad en el amor.
- Sebastián Castillejos Armenta (Matías Novoa): Médico viudo, reconocido por su calidad humana, enfrenta la culpa por haberse alejado de su hija tras la muerte de su esposa.
- Francisco Cadena Montoya, “Pancho” (Flavio Medina): Antagonista principal. Hombre de apariencia carismática, esconde una personalidad violenta y manipuladora.
- Dalila Mondragón Urrutia (Marlene Favela): Mujer ambiciosa y calculadora; aprendió a ejercer el poder mediante la manipulación y se convirtió en la dueña de El Despertar.
- Andrés Arteaga Villarreal (Alejandro De La Madrid): Dueño de la hacienda, marcado por un pasado machista y su relación con Dalila.
- Amalia Villarreal Rodríguez, “Doña Meche” (Claudia Ramírez): Madre de Andrés y abuela de Luna, cuya vida cambió tras una injusticia manipulada por Dalila.
- Leonardo Ochoa Ramos, “Don Leo” (René Casados): Dueño de La Casa del Abuelo, figura paternal que apoya a los jóvenes músicos de la Academia MusiArt Lab.
- Saúl Duarte Lara (Eduardo Zucchi): Joven talentoso en la música, enfrenta el rechazo de su padre pero cuenta con el apoyo de su madre y amigos.
- Rodrigo Torres Paz (Graco Sendel): Empresario joven y carismático, oculta una necesidad de validación detrás de una imagen de éxito.
- Félix Torres Martínez (Jorge Luis Pila): Empresario ambicioso, fundador de la mezcalera Vitorres, marcado por decisiones moralmente cuestionables.
- Federico Grajales Iturralde (Mauricio Henao): Maestro mezcalero, manipulador y elegante, responsable técnico de El Despertar y aliado secreto de Dalila.
- Ismael Cadena Mistral, “Mael” (Sebastián Poza): Hijo de Maya, creció creyendo que Pancho era su padre, sin saber que su verdadero origen lo une a los Torres.
- Salma Córdoba Esparza (Ale Müller): Joven veracruzana extrovertida, motor creativo de su grupo musical.
- Jaime Alonso Balderas (Davi Ulloa): Tapatío de carácter discreto, encuentra su fuerza en el escenario.
- Tara y Yesenia Zarco Garza (Ana Sofía Gatica): Hermanas gemelas, Tara es ambiciosa y Yesenia, sensible y talentosa, ambas con historias personales complejas.
- Jacobo Conrado Cadena Montoya, “Boco” (Fabián Robles): Curandero enigmático, aliado de Dalila y Pancho, fabrica los brebajes usados en las intrigas.
- Clementina Mondragón Méndez (Rocío Verdejo): Mujer de dulzura devastada por la crueldad familiar.
¿Quién es la protagonista de la telenovela?
La protagonista es Luna Arteaga Mondragón, interpretada por Mar Sordo.
Luna es una joven que, desde la música y la empatía, busca su identidad en medio de secretos, desafíos familiares y la lucha por su libertad.
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Cuándo empezaron las grabaciones
Las grabaciones de El Renacer de Luna iniciaron el 12 de marzo de 2026 en una locación al sur de la Ciudad de México, con una ceremonia religiosa que reunió a todo el elenco y al equipo de producción, encabezado por Roy Rojas.
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