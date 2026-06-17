Daniela Parra revela en MasterChef 24/7 si ya le gustaría convertirse en mamá

La hija mayor de Héctor Parra se ha encargado de defenderlo públicamente y ahora entró a un reality Credito: IG- dannparra_

Las cámaras de MasterChef México captaron un momento que provocó una oleada de rumores en redes sociales:

Daniela Parra y su compañero Pablo Villagrán fueron relacionados sentimentalmente tras compartir una prueba juntos.

El hecho llevó a que sus respectivas parejas fueran mencionadas en el debate público, generando un ambiente de tensión dentro y fuera del programa.

En una reciente emisión del reality, la novia de Pablo Villagrán acudió al foro para expresar su incomodidad por las imágenes y el trato entre ambos concursantes.

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Marianela, pareja de Pablo, manifestó abiertamente que la situación la afectó emocionalmente y cuestionó las actitudes vistas frente a las cámaras.

Esta intervención provocó que la hija de Héctor ‘N’ rompiera en llanto, preocupada por el impacto que la controversia pudiera tener en su propia relación.

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(@MasterChefMx)

Daniela Parra, consultada sobre su vínculo con Pablo, aclaró que entre ellos solo existe una amistad.

La participante explicó que los rumores surgieron por una dinámica del programa que fue sacada de contexto y aseguró que el respeto se mantuvo en todo momento durante su convivencia en el reality.

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En contraste, Diego Hospter, novio de Daniela, declaró en entrevista que confía plenamente en ella.

“Confío plenamente en Dany; jamás me ha dado motivos para desconfiar de ella. Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera”, expresó Diego, restando peso a los rumores y apoyando a su pareja durante el desarrollo del programa.

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La polémica no solo afectó el ánimo de los participantes, sino que también despertó debates sobre los límites de la convivencia en realities y la exposición de las relaciones personales ante el público.

Daniela Parra revela sus planes familiares tras la polémica

La participante de MasterChef Celebrity 24/7 sólo tendría hijos con su pareja (Captura de pantalla YouTube)

En medio de las especulaciones, Daniela Parra abordó un tema personal que generó nuevas reacciones entre los seguidores del programa.

Durante una conversación con una compañera, la concursante confesó que desea formar una familia con Diego Hospter.

“Yo no tendría hijos con nadie más que con él. Si no es con él, de verdad, no tengo hijos; con él sí tengo muchas ganas”, aseguró Daniela, mostrando la firmeza de su vínculo y sus proyectos a futuro.

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La joven reveló que esta idea ya la tenía presente antes de ingresar a MasterChef México y que su relación con Diego se ha mantenido estable, al punto de impulsar juntos un negocio con el que han podido salir adelante y apoyar a su padre durante su estancia en prisión.

Para quienes buscan una respuesta directa sobre el futuro de Daniela Parra, la participante de MasterChef México expresó que solo contempla ser madre junto a su pareja actual, descartando cualquier rumor de romance con otros concursantes y reafirmando que sus planes familiares están ligados exclusivamente a Diego Hospter.

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Mientras tanto, Daniela admitió que la situación en el programa le causó angustia, ya que temía que su novio pudiera interpretar los hechos de la misma forma que la novia de Pablo.

Sin embargo, enfatizó que lo más importante para ella es la confianza mutua en su relación.

La historia de Daniela Parra en MasterChef México se ha visto marcada tanto por los retos culinarios como por los desafíos personales, demostrando que la vida fuera de cámaras continúa influyendo en la dinámica del reality y en las decisiones de sus protagonistas.

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