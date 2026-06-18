México

Efraín Juárez se olvida de Pumas y anuncia nuevo reto como técnico en Europa

Tras ser subcampeón con los Auriazules en la Liga Mx, el entrenador mexicano afrontará el reto de dirigir al Győri ETO Football Club de Hungría

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Efraín Juárez se despide de la afición de Pumas en Puebla. REUTERS
Efraín Juárez se despide de la afición de Pumas en Puebla. REUTERS

Efraín Juárez, exentrenador de los Pumas UNAM, confirmó a través de sus redes sociales su llegada al Győri ETO Football Club, de Hungría, luego de una temporada y media de haber dirigido a los del Pedregal en la Liga Mexicana.

Mediante un video donde presume los colores de su nuevo equipo, Efraín Juárez dio sus primeras palabras como estratega del Győri ETO Football Club tras plasmar su rúbrica en el contrato que será legítimo por un año, con opción a renovar por un año más.

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Efraín Juárez se convirtió en el mejor entrenador del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx luego de comandar a los Pumas de la UNAM a la gran final del certamen, sin embargo se conformó con el trofeo de subcampeón al perder el duelo decisivo a costa de la Máquina de Cruz Azul en CU.

Después de perder el título liguero, comenzaron los rumores de su salida de Universidad Nacional, debido a que Efraín Juárez quería mayor influencia en las decisiones sobre refuerzos y la estructura del equipo capitalino, pero la directiva, por su parte, tenía una visión distinta y no cedió ante las exigencias del estratega.

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Efraín Juárez triste por perder la final con Pumas UNAM. REUTERS/Eloisa Sanchez
Efraín Juárez triste por perder la final con Pumas UNAM. REUTERS/Eloisa Sanchez

La relación entre Efraín Juárez y los dirigentes de Pumas UNAM se tensó al grado de que las diferencias se volvieron irreconciliables. tanto que el técnico habría presentado su renuncia aun cuando tenía contrato válido hasta diciembre del 2026.

Después de mucha especulación, serían los Pumas de la UNAM quienes anunciaron la conclusión del proyecto de Efraín Juárez previo a comenzar el torneo Apertura 2026. Antonio Sancho, actual videpresidente Deportivo del conjunto Auriazul, confirmó el fin de su relación en un video institucional.

Nueva oportunidad en el futbol de Europa

Efraín Juárez inicia una nueva etapa por el continente europeo tras ser anunciado este miércoles como director técnico del Győri ETO FC, vigente campeón de la Primera División de Hungría, rompiendo el dominio del Ferencváros en la temporada 2025/2026.

Győri ETO Football Club de Hungría confirmó a Efraín Juárez como su nuevo DT
Győri ETO Football Club de Hungría confirmó a Efraín Juárez como su nuevo DT (Instagram / etofc_official)

Si bien, en su carrera previa a ser entrenador principal, se desempeñó como auxiliar en el Standard de Lieja y el Club Brujas, ambos de Bélgica. Efraín Juárez sumó experiencia en el futbol europeo, aunque no consiguió títulos. Su etapa fue vista como parte de una formación internacional antes de dar el salto como profesor ideal en Sudamérica y posteriormente en México.

Consolidación en Colombia

Antes de su dirección técnica en Hungría, Juárez marcó su carrera como estratega en el Atlético Nacional colombiano, con quien logró el doblete tras ser campeón de Liga y Copa en 2024.

Al llegar a los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez no pudo celebrar otro título con el equipo que lo vio nacer en el futbol mexicano. Juárez quiso acabar con la sequía que persigue al club desde 2011, pero no logró su cometido y ahora cambiará la mentalidad al ser mister del campeón de Hungría, con quien disputará la ronda de clasificación de la UEFA Champions League.

Los aficionados de las verdolagas se encuentran muy agradecidos con la llegada del mexicano.
Los aficionados de las verdolagas se encuentran muy agradecidos con la llegada del mexicano. (TW Atlético Nacional)

¿Quién es el Győri ETO Football Club?

El Győri ETO FC es un club de futbol profesional de la ciudad de Győr, en el noroeste de Hungría. Fundado en 1904, es uno de los equipos históricos del país y ha cambiado de nombre en varias ocasiones, aunque siempre ha conservado sus colores tradicionales: verde y blanco.

Juega como local en el estadio ETO Park, con capacidad para 16,000 espectadores. A lo largo de su historia, el club ha ganado cinco veces la liga húngara (1963, 1982, 1983, 2013 y 2026) y cuatro veces la Copa de Hungría (1965, 1966, 1967 y 1979).

El club vivió periodos de éxito especialmente en los años sesenta, ochenta y, más recientemente, tras su regreso a la primera división en 2024 y la obtención del título en 2026. Ha tenido etapas complicadas, incluyendo problemas financieros que lo llevaron a descender hasta la tercera división en 2015, pero logró regresar a la élite del futbol húngaro.

Actualmente, el Győri ETO Football Club es el campeón defensor de la Nemzeti Bajnokság I, la máxima categoría del futbol en Hungría, y disputará las fases de clasificación para la UEFA Champions League bajo el mando del entrenador mexicano Efraín Juárez.

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