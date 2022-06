Eduin Caz presumió trato preferencial para llegar al concierto de Karol G: “Me fui de ‘raite’”

Eduin Caz sufrió la intensa lluvia de la Ciudad de México durante el fin de semana mientras se dirigía al concierto de Karol G Foto: Instagram/@eduincaz

Los conciertos del pasado 11 y 12 de junio en la Arena Ciudad de México por parte la intérprete colombiana Karol G siguen dando de que hablar, y es que su espectáculo en la CDMX regaló momentos inolvidables a sus recalcitrantes seguidores mexicanos quienes llenaron sus dos fechas en la capital por la diversidad de figuras que se dieron cita dentro y fuera de los escenarios.

En esta ocasión uno de los intérpretes más populares de la actualidad en la música regional mexicana es sin duda alguna el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz quien por medio de su cuenta de Instagram no ocultó su modo fan y dejo varios momentos de como vivió la presentación de la Bichota, Karol G.

Sin embargo, uno de los momentos que compartió en sus redes sociales causó un poco de controversia, ya que según el propio músico, el traslado y el acceso para el show de la nacida en Medellín, Colombia era bastante defectuoso por la intensa granizada que azotó al Sur de la CDMX, por lo que un policía le ofreció un trato preferencial para encaminarlo a la Arena Ciudad de México.

Eduin Caz presumió la ayuda de un policía de la Ciudad de México para llegar al concierto de Karol G Foto: Instagram/@eduincaz

“Primero que nada llovió como si no hubiera un mañana y estaba todo cerrado por el granizo. Me subí a la moto de un señor policía al cual le agradezco y así me fui de raite”, confesó el intérprete junto a una fotografía con una chamarra oficial de la policía de la Ciudad de México.

La presencia del intérprete de Ya supérame, El amor no fue pa’ mí y En tu perra vida no fue casualidad y es que supuestamente la primera voz de Grupo Firme era parte del espectáculo de la compositora colombiana.

Sin embargo, tras la intensa lluvia en diversos puntos de la capital tuvo un gran retardo que le impidió presentarse en la reconocida arena que se encuentra en la delegación Azcapotzalco al norte de la CDMX, pese a esta situación eso no fue impedimento para demostrar el buen rato que pasaron los integrantes de Grupo Firme en el concierto de Karol G.

Dentro la misma serie de materiales audiovisuales compartidos por el intérprete de 27 años nacido en Culiacán, Sinaloa se le puede ver en algún momento con una peluca del color distintivo de Karol G interpretando a todo pulmón algunos de sus éxitos como Bichota, Ay, dios mío!, Ocean, entre otras.

Ya acabada su presentación como parte de su gira Bichota Tour Reloaded, Karol G atendió a Eduin Caz quien más tarde compartió una publicación junto a la intérprete colombiana para sus redes sociales: “Pero si le ponen la canción. Modo bichota activado”, redactó.

Cabe recordar que durante esta misma semana que paso, Eduin Caz fue parte del espectáculo de Maluma durante su estadía en la Ciudad de México con motivo de su gira Papi Juancho World Tour en el Palacio de los Deportes.

Las cantantes interpretaron "Sálvame", éxito de RBD

Sin duda alguna las dos fechas de Karol G en la Ciudad de México serán recordadas como dos de los conciertos más importantes del año por los diferentes momentos que dejo en el escenario, tal y como fue el caso del regreso estelar de la ex RBD, Anahí con quien compartió micrófono para interpretar una de las canciones más icónicas de la extinta agrupación, Sálvame.

Además, tras el gran recibimiento Anahí por medio de redes sociales agradeció la invitación de la cantautora colombiana de 31 años y el cariño por parte de sus millones de fans.

“El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene [...] Karol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos por 11 años y los nervios son fuertes, solo quiero decirles que siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble”, subrayó.

SEGUIR LEYENDO: