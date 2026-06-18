Qué significa ser amante de las plantas y tener muchas en tu hogar, desde una perspectiva psicológica

Una persona se sienta descalza en el suelo, disfrutando de un momento de tranquilidad y aire puro en una habitación llena de diversas plantas de interior bajo la luz natural cálida del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener muchas plantas en casa va más allá de la estética o la moda de los “hogares verdes”. Y es que desde una perspectiva psicológica rodearse de vegetación puede revelar rasgos de personalidad, hábitos de autocuidado y necesidades emocionales profundas.

El vínculo cotidiano con las plantas puede reflejar la búsqueda de bienestar, equilibrio y conexión con la naturaleza, así como una manera de enfrentar el estrés y fortalecer la salud mental en la vida urbana.

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¿Qué dice de ti tu colección de macetas? La respuesta va desde la paciencia hasta la empatía y la capacidad de crear espacios de paz interior y aquí te contamos más.

Una persona riega cuidadosamente una gran planta Monstera en una habitación llena de diversas plantas de interior, mientras un gato duerme tranquilamente en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto dice de tu personalidad ser amante de las plantas y tener muchas en tu hogar, desde una perspectiva psicológica

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Research and Public Health que analizó diversas personalidad de amantes de las plantas y el impacto en la salud mental que tenían estas en las personas que practican jardinería, algunos de los aspectos más destacados que se pudieron identificar con respecto a aspectos de la personalidad y el gusto por las plantas, fueron los siguientes:

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Búsqueda de bienestar y calma: Tener plantas está relacionado con la creación de un entorno acogedor, vivo y lleno de armonía. Las plantas ayudan a reducir el estrés, mejoran el estado de ánimo y fomentan la sensación de refugio emocional. Pueden representar una forma inconsciente de buscar estabilidad y consuelo, especialmente en momentos de ansiedad o duelo.

Sentido de responsabilidad y paciencia: Cuidar plantas implica atención constante, rutinas y paciencia, lo que suele asociarse a personas responsables, detallistas y perseverantes. El proceso de verlas crecer y florecer también brinda satisfacción personal y fortalece la autoestima.

Sensibilidad y empatía: Las personas que disfrutan cuidar plantas suelen ser más empáticas y sensibles, ya que están más atentas a las necesidades de otros seres vivos. Esta conexión fomenta la empatía y la capacidad de cuidado hacia los demás.

Conexión con la naturaleza: Amar las plantas suele ser reflejo de una profunda necesidad de vincularse con la naturaleza, aun viviendo en un entorno urbano. Esto puede traducirse en valores proambientales y un mayor respeto por el entorno natural.

Valoración del orden, la belleza y la creatividad: Decorar y organizar espacios verdes en casa también puede indicar una personalidad que busca equilibrio, armonía y que disfruta de la creatividad a través de la estética y el diseño.

Atención plena y autocuidado: El cuidado de plantas fomenta la práctica del “aquí y ahora”, ayuda a mejorar la concentración y reduce la ansiedad. Además, fortalece la autoestima y la autoaceptación, ya que ver los resultados del propio cuidado genera satisfacción y confianza.

En resumen, quienes aman tener muchas plantas en casa suelen ser personas pacientes, empáticas, sensibles, responsables y con una marcada necesidad de conexión, orden y bienestar emocional, además de promover su salud mental y emocional a través de esta práctica.

En la tranquilidad de su hogar, una mujer feliz y serena cierra los ojos para oler una planta suculenta en una maceta de terracota, rodeada de más vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tener plantas en el hogar para la salud mental

Entre los principales beneficios para la salud mental que puede brindar el tener plantas en el hogar el estudio destacó los siguientes:

Reducción del estrés y la ansiedad: El contacto visual y el cuidado de las plantas ayudan a disminuir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Observar el crecimiento y la vitalidad de las plantas genera calma y sensación de bienestar.

Mejora del estado de ánimo: Las plantas aportan alegría y promueven emociones positivas. Su presencia está relacionada con la disminución de síntomas de depresión y una mayor satisfacción personal.

Fomento de la responsabilidad y la paciencia: Cuidar plantas implica rutinas, constancia y atención, lo que ayuda a desarrollar disciplina y sentido del propósito. Ver los resultados del propio esfuerzo fortalece la autoestima.

Aumento de la concentración y la creatividad: Los ambientes con vegetación estimulan la creatividad, mejoran la memoria y favorecen la concentración, lo que es útil para el estudio y el trabajo en casa.

Sensación de conexión y pertenencia: Tener plantas propicia el vínculo con la naturaleza, incluso en espacios urbanos. Esto favorece una mayor empatía y un sentimiento de arraigo.

Promoción del autocuidado y la atención plena: El acto de regar, podar y observar las plantas fomenta el “aquí y ahora”, ayudando a practicar la atención plena (mindfulness) y a reducir pensamientos intrusivos.

Una pareja sonriente se relaja cómodamente en el sofá de su sala de estar, disfrutando de la luz natural junto a su vibrante planta Maranta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, las plantas en casa contribuyen a crear un entorno más saludable, equilibrado y propicio para el bienestar emocional y mental.