Eduin Caz expuso destrozos en su departamento de Mazatlán: “A mí nadie me regaló nada”

Eduin Caz es el vocalista de grupo firme (Foto: Instagram/@eduincaz)

Eduin Caz se ha posicionado durante los últimos años como uno de los representantes más importantes del regional mexicano en México, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para el vocalista de Grupo Firme, ya que en esta ocasión reveló un abuso de confianza que sufrió por parte de familiares y amigos.

Fue a través de sus Instastories donde el intérprete de éxitos como En tu perra vida, El tóxico o La pantera se mostró decepcionado y molesto tras visitar su departamento en Mazatlán, Sinaloa.

“Hola, familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío: Todos los familiares y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero esto ya está roto, me dejan todo desordenado”, comenzó a decir.

En uno de los videoclips que Eduin colocó en sus redes sociales se puede observar una persiana maltratada. A lo que el artista señaló:

“Lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada, yo cuido mucho mis cosas y entonces evítenme la pena de que les diga que no cuando me pidan el departamento, porque ya no se los voy a prestar y pues evítenme esa pena”.

Eduin Caz dijo que no prestará su departamento (Foto: Captura de pantalla/IG eduincaz)

Y es que, aunque Caz tiene tan solo 27 años, su trayectoria en la industria musical ha ido en ascenso rápidamente, al punto de que en fechas recientes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no sólo otorgó el reconocimiento como “Huésped Distinguido” a Grupo Firme, sino que anunció un concierto gratuito que la banda dará en el Zócalo de la capital del país.

Pero, además de los destrozos a su departamento, el cantante de Ya supérame ha señalado en ocasiones anteriores que la fama también ha tenido costos en su salud.

En este sentido, a principios de mayo, Eduin preocupó a sus más fieles seguidores tras publicar en su cuenta de Instagram que se encontraba en un hospital.

El cantante comentó que todo se debió a que ingirió mucho alcohol por su estado de ánimo, pero todo se complicó por una hernia hiatal que padece desde hace un tiempo.

“Era muy estresante, yo ya andaba mal. Entonces lo disfruté al máximo y tomé mucho, estaba como molesto pues, enojado y no me podía concentrar, lo que paso es que me puse borracho el viernes”, comentó en un live que quedó registrado en su cuenta de poco más de 9 minutos.

El cantante recordó que las cosas le han costado (Foto: Instagram/@eduincaz)

Más adelante, relató que desde el sábado 7 de mayo comenzó a sentirse mal con dolor en el estómago, pero tuvo que recurrir a una inyección para poder apaciguar el malestar y poder dar el show en la CDMX. Al concluir el espectáculo, Eduin indicó que volvió a ingerir alcohol, pero “ahora de alegría”.

“Salí del show y hay una señora que nos hace comer para bajar avión. Estuvimos comiendo birria. Era demasiado para mi cuerpo (...) Llegué al hotel y me pegó un dolor como una acidez. Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí, me derrumbe y sentí que cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia”, contó el artista.

El integrante de Grupo Firme desmintió los rumores donde se decía que habría sufrido una sobredosis o hasta un paro cardiaco.

“Me gusta pistear machín, pero no uso drogas”, sentenció.

