Procesan a integrante de “Los Güeros” por doble homicidio en Iztapalapa: manejó la moto usada el día del ataque

Kevin "N", detenido por el doble homicidio de un hombre y una adolescente en Iztapalapa. Crédito: FGJCDMX

Un juez vinculó a proceso este miércoles 17 de junio a Kevin “N”, señalado de haber conducido la motocicleta desde la que otro hombre disparó contra dos personas en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa, el 23 de agosto de 2024.

Las víctimas —un hombre y una adolescente— se encontraban en la vía pública cuando fueron atacadas. Ambas murieron a consecuencia de las heridas.

Kevin “N” no fue detenido en la Ciudad de México sino en Aguascalientes, estado al que se había trasladado tras el atentado. Agentes de la Policía de Investigación lo rastrearon hasta esa entidad y lo aprehendieron el pasado 11 de junio de 2026 con el respaldo de la Fiscalía local.

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Seis días después, un juez capitalino le impuso prisión preventiva y abrió un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria. Con esa resolución, los dos hombres que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señala como responsables del ataque ya quedaron sujetos a proceso penal.

El caso tardó casi dos años en llegar a este punto. Entre el día del ataque y la segunda vinculación a proceso transcurrieron 22 meses de investigación, dos aprehensiones en distintos estados y una reconstrucción forense que dependió, en gran medida, de las cámaras de videovigilancia instaladas en la Ciudad de México.

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Las cámaras del C5 reconstruyeron cómo llegaron y huyeron los atacantes

El trabajo del Ministerio Público comenzó con las grabaciones. La FGJCDMX revisó imágenes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de cámaras instaladas en negocios y domicilios cercanos al lugar del ataque.

Las grabaciones mostraron a dos personas que llegaron en motocicleta, ejecutaron el ataque y escaparon por el mismo medio sin que nadie los detuviera en ese momento.

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El sistema de vigilancia capitalino ayudó a la identificación de los responsables. (Imagen Ilustrativa) (Jefatura Gobierno CDMX)

El material videográfico no fue suficiente por sí solo. El Ministerio Público lo complementó con entrevistas a testigos y diligencias de reconocimiento que permitieron contrastar los rostros captados en las imágenes con testimonios. Fue ese cruce de información el que le dio nombre a los dos hombres que aparecían en las grabaciones.

La investigación estableció que Kevin “N” era quien manejaba la moto y que un hombre identificado como Donovan “N” era el que portaba el arma y disparó.

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Ambos fueron identificados como integrantes del grupo “Los Güeros”, una organización delictiva con presencia en la zona de Iztapalapa. Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra los dos.

Donovan “N” cayó primero en Iztapalapa y Kevin “N” intentó escapar al interior del país

Las detenciones no ocurrieron al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Donovan “N” fue el primero en caer. La PDI lo localizó en la misma alcaldía Iztapalapa donde ocurrió el ataque, lo que sugiere que no intentó alejarse de la zona. Lo aprehendieron el 28 de febrero de 2025, seis meses después del doble homicidio. Una semana más tarde, el 5 de marzo, un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio de ambas víctimas.

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David "N" fue detenido en Aguascalientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kevin “N” tomó una decisión distinta. En algún momento después del ataque dejó la Ciudad de México y se instaló en Aguascalientes.

La PDI no cerró el caso con la primera detención. Los agentes continuaron las diligencias y, a partir de información recabada en investigaciones posteriores, determinaron que Kevin “N” se encontraba en Aguascalientes. Establecieron coordinación con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y tendieron labores de seguimiento hasta precisar su paradero dentro de esa entidad.

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La detención se concretó el 11 de junio de 2026, casi dos años después del ataque en Iztapalapa. Kevin “N” fue trasladado a la Ciudad de México para enfrentar el proceso penal ante los tribunales capitalinos.

Dictámenes periciales sostuvieron la acusación en la audiencia

Durante la audiencia celebrada este 17 de junio, la Fiscalía CDMX presentó dictámenes periciales y otros elementos de prueba para acreditar la participación de Kevin “N” en los hechos del 23 de agosto de 2024. El juez valoró el material y consideró que existían datos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio del hombre y la adolescente que murieron en la colonia Ejército Constitucionalista.

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La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva, la más restrictiva dentro del catálogo que contempla el sistema penal acusatorio. El plazo fijado para cerrar la investigación complementaria es de dos meses, periodo en el que el Ministerio Público deberá consolidar el expediente de cara a un eventual juicio oral.