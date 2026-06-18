Sigue la desbandada: 17 legisladores se separan temporalmente del Congreso

El Congreso se convierte en el punto de partida de la carrera por las gubernaturas de 2027.

La carrera por las 17 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027 ya comenzó a reflejarse en el Congreso de la Unión.

Este miércoles, la Comisión Permanente recibió una nueva ronda de solicitudes de licencia de legisladores federales, elevando a 17 el número de integrantes de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que han decidido separarse temporalmente de sus cargos para participar en los procesos internos de selección de candidaturas.

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Entre las solicitudes más recientes destacan las de los senadores Armando Ayala, de Baja California, y Pável Jarero, de Nayarit, así como las de los diputados Fernando Castro Trenti, también de Baja California; Alfonso Ibarra, de Sinaloa; Luis Humberto Fernández, de Querétaro; y Ulises Mejía Haro, de Zacatecas.

Armando Ayala se suma a la carrera por Baja California rumbo a 2027. (Facebook/Armando Ayala Robles)

Las licencias forman parte de los requisitos establecidos por Morena para quienes aspiren a convertirse en coordinadores estatales de la transformación, figura que posteriormente podría derivar en las candidaturas para las gubernaturas que se renovarán en 2027.

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Crece la lista de aspirantes en estados clave

La salida temporal de legisladores ocurre a pocos días de que Morena abra formalmente el registro de aspirantes, programado del 22 al 26 de junio.

Entre quienes ya solicitaron licencia también figuran Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica, ambos interesados en Guerrero; Raúl Morón, en Michoacán; Imelda Castro, en Sinaloa; Julieta Ramírez y Armando Ayala, en Baja California; Lorenia Valles, en Sonora; Waldo Fernández, en Nuevo León; y Jasmine Bugarín, en Nayarit.

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Félix Salgado Macedonio vuelve a colocarse en la ruta por Guerrero rumbo a 2027. Foto: Cuartoscuro

La creciente movilización interna refleja la intensa competencia que se espera en varias entidades, donde múltiples perfiles buscan posicionarse como los representantes de la llamada Cuarta Transformación.

Estados que renovarán gubernatura en 2027

El próximo proceso electoral incluirá la renovación de gobiernos estatales en 17 entidades del país:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Estas entidades concentran desde ahora gran parte de la actividad política de Morena, PVEM y sus aliados.

Monreal anticipa una “cascada” de licencias en San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que la cifra de legisladores que solicitarán licencia podría aumentar considerablemente durante las próximas semanas.

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Ricardo Monreal anticipa una ‘cascada’ de licencias que acelera la carrera rumbo a 2027. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el legislador, al menos 40 diputados morenistas han manifestado interés en participar en los procesos internos, ya sea para competir por gubernaturas o por alcaldías.

Monreal explicó que la separación temporal de los cargos busca garantizar condiciones de equidad entre los participantes y evitar el uso de recursos públicos durante las etapas de promoción interna.

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Asimismo, aseguró que existe un amplio número de perfiles interesados en contender, por lo que prevé un registro masivo una vez que inicie formalmente el proceso partidista.

Oposición advierte riesgos de campañas anticipadas

El creciente número de licencias también provocó reacciones de la oposición. Desde la Cámara de Diputados se hizo un llamado a respetar los tiempos electorales establecidos en la legislación vigente y evitar actos anticipados de campaña.

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La oposición acusa a Morena de adelantar los tiempos electorales rumbo a 2027. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, legisladores del PRI acusaron que Morena inició de manera adelantada la promoción de aspirantes rumbo a 2027, mientras que representantes del PAN consideraron que la salida temporal de congresistas no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento parlamentario.

Aun con las críticas, Morena mantiene su estrategia de organización interna para definir a quienes encabezarán sus proyectos estatales en las entidades donde se disputarán las gubernaturas el próximo año.

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Morena acelera definiciones rumbo a una de las elecciones más grandes de 2027

Con 17 legisladores ya separados temporalmente de sus funciones y la expectativa de que decenas más sigan el mismo camino, el proceso interno de Morena y sus aliados ha entrado en una fase decisiva.

La definición de candidaturas para las 17 gubernaturas en juego perfila una intensa competencia política que marcará el rumbo electoral de cara a los comicios de junio de 2027.

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