La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

César Montes no jugará contra Corea por salir expulsado en la inauguración del Mundial 2026.. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol prepararía diversos cambios para el partido del Mundial 2026 ante la Selección de Corea del Sur en Guadalajara, toda vez que el Vasco Javier Aguirre tendrá que paliar la baja de César Montes, quien sufrió la expulsión en el duelo inaugural en contra de la Selección de Sudáfrica.

De acuerdo con la información del reportero mexicano, Adrián Esparza Oteo, de TUDN, el combinado nacional presentaría hasta tres modificaciones en su once inicial para encarar el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Copa del Mundo, previsto para este 18 de junio en el estadio Guadalajara.

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Al hablar de la Selección Mexicana, en El Podcast de la Máquina, Adrián Esparza Oteo reveló que la defensa central estaría cubierta por Edson Álvarez, decisión que le genera dudas por la falta de ritmo de ‘El Machin’.

Otra de las variantes del Tricolor sería en la media cancha. La promesa de la Selección Azteca, Gilberto Mora, entraría como titular en la demarcación de Brian Gutiérrez y el último cambio posible para el encuentro de este jueves sería Jorge Sanches por la lateral en lugar de Israel Reyes,

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Jugadores de México festejan el gol de Raúl Jiménez. REUTERS/Raquel Cunha

“Va a hacer cambios el Vasco Aguirre, se menciona que en lugar de César Montes estaría Edson Álvarez. Me preocupa un poco porque está falto de ritmo y los vimos en los amistosos previos al Mundial, no está en su mejor versión Edson Álvarez”. comentó Adrián Esparza.

“A mí me gustaría ver una media diferente, con Luis Chávez, creo que es un tipo que te marca diferencia, aunque se habla que quien entraría es (Gilberto) Mora en lugar de Brian Gutiérrez. que contra Sudáfrica los primeros minutos se vio nervioso, después creo que empieza a mejorar al grado de estar cerca de hacer un gol".

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“Y se habla que podría estar Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes en la lateral, serían los tres movimientos que podría hacer México contra Corea del Sur. Se tiene que ganar el partido, México tiene que ser favorito, aprovechar la localía, ganar ese partido que prácticamente te dejaría ya con el primer lugar de grupo”, cerró Adrián Esparza Oteo.

Para complementar la alineación titular, Javier Aguirre mantendría en la portería a Raúl ‘Tala’ Rangel. Johan Vásquez y Jesús Gallardo completarían la defensa. Erik Lira y Álvaro Fidalgo estarían en el mediocampo junto a Gilberto Mora y en el ataque repetirían Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Julián Andrés Quiñones y Raúl Alonso Jiménez.

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Historial de México y Corea del Sur

México enfrentará a Corea del Sur en la fecha 2 del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las selecciones de México y Corea del Sur se han enfrentado en trece ocasiones: el Tricolor obtuvo la victoria en siete de ellas, los Tigres de Asia triunfaron cinco veces y sólo una terminó en empate.

En Copas del Mundo dos veces se han visto frente a frente y México salió victorioso en cada compromiso: primero en Francia 1998 el Tricolor derrotó 3-1 a Corea del Sur y en Rusia 2018 la victoria nacional fue de 2-1.

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En cambio, el dominio de Corea del Sur luce en Juegos Olímpicos, con dos triunfos, dos empates y una victoria para la Selección Mexicana, en Tokio 2021, donde el equipo nacional ganó 6-3 en la ronda de Cuartos de Final.

El balance general en todas las competencias es muy pareja: de 18 partidos disputados, la Selección Mexicana ganó ocho juegos, Corea del Sur lo hizo en siete partidos y en tres enfrentamientos finalizaron en tablas.

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¿Cuándo se jugará el partido México vs Corea del Sur?

México y Corea se enfrentarán por la fecha dos en el estadio Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur se va a desarrollar el día jueves 18 de junio desde el estadio Guadalajara, inmueble con capacidad máxima para 45 mil 664 seguidores de la Perla Tapatía.

De acuerdo a la programación oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el silbatazo inicial sonará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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La Selección Nacional suma los mismos puntos que Corea del Sur en el Grupo A, con tres, pero el Tri es líder del sector gracias a la diferencia de goles y su objetivo contra los Tigres de Oriente es salir con el triunfo para asegurar su calificación a la próxima ronda de esta Copa del Mundo.