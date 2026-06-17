Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

(Instagram)

La famosa influencer Kimberly Loaiza estaría de luto tras el reporte de la muerte de su madre, Mary Martínez, quien pasó varios meses hospitalizada por una crisis de salud.

La información sobre la presunta muerte se conoció primero en una transmisión de YouTube del periodista Javier Ceriani. A partir de esa versión, la noticia tomó fuerza entre seguidores de la familia, que durante meses dieron seguimiento al estado de salud de Mary Martínez.

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“Lamentablemente, tengo que dar una información de última hora. Se acaba de morir, en Matatlán, la mamá de Kimberly Loaiza. Yo te había dicho que Kimberly y su esposo, Juan de Dios Pantoja, no iban a ayudar. La hermana salió protestando de que no había ayuda de ningún tipo. Tenía llagas en todo el cuerpo… en sus partes íntimas”, informó Ceriani.

¿De qué habría muerto la madre de las Loaiza?

La influencer mexicana ha ganado el título de la "reina de las redes sociales" debido a su creciente popularidad en plataformas digitales (Kimberly Loaiza)

Mary Martínez seguía internada desde principios de 2026 tras desarrollar una infección grave que provocó múltiples complicaciones médicas. Durante ese periodo fue sometida a varias cirugías y necesitó terapia intensiva.

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El supuesto fallecimiento de la madre de Kimberly y Steff Loaiza generó conmoción entre seguidores y usuarios de redes sociales, después de que distintas versiones sobre su salud circularan en las últimas horas.

El influencer Holy Milk aseguró que la madre de ambas perdió la vida a causa de un infarto fulminante:

“Lamentablemente, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana. Habrían confirmado que la señora ya falleció la mañana del día de hoy. Una seguidora mía que trabaja en el hospital me confirmó esta noticia. La señora habría sufrido un infarto y no resistió”,

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Las acusaciones por gastos médicos mantuvieron el caso en redes

La enfermedad de Mary Martínez llevó a una recaudación para intentar cubrir la deuda del hospital. Al mismo tiempo, el tema abrió un enfrentamiento público entre Steff Loaiza y su hermana por la responsabilidad económica de esa atención.

Steff acusó a Kimberly y a Juan de Dios Pantoja de no asumir la parte de los gastos. Esos señalamientos detonaron una discusión intensa en redes sociales y mantuvieron el tema entre los seguidores de la familia durante los últimos meses.

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¿Qué ocasiona que un infarto sea fulminante?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un infarto fulminante ocurre cuando una arteria del corazón se bloquea por completo y el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno, lo que puede provocar la muerte en cuestión de minutos.

El mecanismo suele iniciar con la ruptura de una placa de grasa en la arteria, que dispara la formación de un coágulo y detiene el flujo sanguíneo. Sin atención médica inmediata, el daño al corazón se extiende de forma irreversible.

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La arritmia cardíaca, en particular la fibrilación ventricular, es una de las principales causas de muerte súbita durante un infarto. En este escenario, la actividad eléctrica del corazón se descontrola y el órgano deja de bombear sangre, provocando un paro cardíaco instantáneo.

Esta situación puede presentarse en personas jóvenes con condiciones genéticas ocultas, como miocardiopatía hipertrófica, o por la ruptura de placas inestables ante picos de estrés o consumo de sustancias estimulantes.

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El estrés agudo puede desencadenar un infarto en individuos con factores de riesgo preexistentes. El fenómeno se replica en otros eventos de alta carga emocional, donde el estrés se combina con factores como hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, colesterol elevado y sedentarismo. Estos elementos fragilizan las arterias y facilitan la obstrucción total.

El corazón responde más a la intensidad de la emoción que a si es positiva o negativa. La mayoría de los infartos fulminantes afectan a personas con enfermedad cardiovascular previa, aunque un número menor se presenta en quienes desconocen su estado de salud por falta de estudios preventivos.

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Las señales de advertencia incluyen dolor en el pecho, falta de aire, sudoración, palpitaciones y mareos. La recomendación de los cardiólogos es no suspender tratamientos médicos y evitar amplificadores del riesgo, como el consumo de alcohol y el abandono de la medicación en situaciones de estrés intenso.