“Buscamos inspirar”: Grupo Firme rumbo a sus históricos conciertos del Foro Sol

Grupo Firme aseguró que su objetivo a cada paso que dan como artistas, es únicamente para inspirar a los demás a cumplir sus sueños (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Eduin Caz y compañía, de Grupo Firme, se dieron cita en el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, para contar sus aspiraciones y sueños ante lo que parece el logro más grande de su carrera: tres fechas llenas en el escenario que han conquistado Rolling Stones, Madonna, AC/DC, entre otros varios.

En voz de la propia banda, su tirada era llegar a un foro, o cumplir metas mucho más pequeñas, pues creían que era mucha responsabilidad; sin embargo, el “balde de agua fría” de vender en tiempo récord fue lo que les hizo empezar a creer en la verdadera magia de Grupo Firme.

“Nosotros queríamos llenar las pulgas, en Tijuana y el manager me metió en la cabeza el Foro Sol, decía yo que si no lo hacemos, nunca vamos a saber, que el no ya está y ahora vamos por el sí. Cuando empezamos a hacer más cosas para poder estar aquí, la mente se fue abriendo y fuimos haciéndonos ideas más locas y queríamos más cosas, y las vamos a lograr”, dijo el vocalista de la agrupación.

Por otra parte, aseguraron que convivir con el éxito que les ha traído el Grupo Firme a sus vidas no es fácil, pero intentan acoplarse a ello, y lo intentan de la mejor manera, siempre cuidando los pasos que dan, pues el mensaje que desean transmitir a su público es el de la inspiración, que sepan que los sueños siempre se pueden cumplir.

En este contexto, aseguró que mucho tiene que ver la forma en como se ven, se visten y se expresan. “Cuando llega el éxito, si llegamos aquí con chanclas o short, tú vas a decir, pinche morro tacuache, ese no parece un artista, yo no lo respeto”, contó el cantante.

Todo empezó, dijo, porque vio un comentario de una señora en las redes sociales, quien le dijo que solamente se la pasa tomando, en la peda, y eso es un mal ejemplo para su hijo, por lo que no quería exponerlo ni a sus videos ni a su música. Así llegó el cambio, en miras de acercarse a más personas, y crecer su base de fanáticos.

“Tiene razón, les dije que vamos a bajarle a la tomadera, nos metimos al gimnasio, que se note un cambio radical en la vida y que no vean que nada más tomamos, nosotros estamos tratando de inspirar. No podemos ir a pelearnos con la señora, queremos que se sienta contenta y lo traiga al concierto, ya son dos boletos vendidos. Siempre a como te ven, te tratan”, expresó Eduin Caz.

Por último, hicieron alarde de la moda que iniciaron como Grupo Firme, incluso una de las claves del éxito de su fama: grabar toda clase de duetos con sus compañeros del regional mexicano, sin importar qué tan grande o pequeño fuera su nombre dentro de la industria.

Lo importante, aseguraron, era brindarle un apoyo a todos los que iniciaban de cero, tal y como a ellos les hubiera gustado que los apoyaran. Esto finalmente terminó por explotar, y animar a otros a hacer lo mismo, cosa que benefició a todos.

“Grupo firme está en la cima y tiene que llegar un declive, pero trabajamos por que llegue muy tardío, estamos trabajando para que llegue despacio, y empezamos a hacer duetos con mucha gente del regional, y empezó a funcionar la temática de Grupo Firme, la amistad. El regional empezó a hacer muchos duetos y nos funcionó a todos, todos salieron beneficiados de eso”

Por último, confesaron que tienen entre manos unas cuantas sorpresas que van del estreno de una canción con el cantante colombiano Camilo, a una gira por estadios de las principales ciudades de México y los Estados Unidos, además de una fecha próxima a revelarse en “la feria más importante del país”, ¿será la Feria Nacional de San Marcos?

(Foto: Instagram/@grupofirme)

Grupo Firme en el Foro Sol

Las primera fecha de la banda, anunciada para el 25 de marzo de 2022 en el Foro Sol de la CDMX fue vendida en tiempo récord. Menos de 45 minutos. Así decidieron continuar con los conciertos que hoy podrían representar un récord.

La segunda fecha, el 26 de marzo, se agotó hasta el último boleto. Ni un rincón quedó libre del inmenso estadio que algún día fue la casa del equipo de baseball Diablos Rojos. Se espera, por el momento, a un aproximado de 200 mil personas entre todas las fechas.

La última fecha fue abierta el día 24 de marzo de 2022, convirtiéndose en la primera que será celebrada dentro de la capital mexicana. Completamente agotada también, sentimos darte las malas noticias, pero hay una buena, pues anunciaron una cuarta fecha hasta el 7 de mayo.

Los boletos están a la venta a través del sistema Ticketmaster, por teléfono, su página de internet, o bien, en las taquillas del Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, y en los lugares establecidos en plazas comerciales, tiendas, etcétera.

