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Falcao lamenta que Colombia perdiera a Julián Quiñones: “Nos perdimos de un gran talento”

La estrella colombiana se mostró arrepentida de que el delantero del Tri no esté disputando el Mundial con los Cafeteros

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Falcao lamentó no contar con Quiñones para defender la playera colombiana este Mundial 2026. crédito FCF
Falcao lamentó no contar con Quiñones para defender la playera colombiana este Mundial 2026. crédito FCF

La ausencia de Julián Quiñones en la selección de Colombia volvió a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones de Radamel Falcao.

El legendario delantero expresó su pesar por no ver al atacante vistiendo la camiseta tricolor y reflexionó sobre lo que representa para el fútbol colombiano perder a un jugador de ese calibre en pleno auge de su carrera.

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El reconocimiento de Falcao a Julián Quiñones

Durante una entrevista a ESPN, Falcao abordó de manera directa la situación generada por la decisión de Julián Quiñones de representar a México en competiciones internacionales.

El exgoleador de la selección colombiana subrayó que, aunque comprende que la elección de nacionalidad deportiva es un asunto íntimo, no deja de lamentar que su país natal haya quedado al margen del talento de Quiñones.

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“Son decisiones muy personales, yo no me puedo meter en una decisión tan íntima”, explicó Falcao, quien resaltó que México “le abrió las puertas hace mucho tiempo” a Quiñones.

Quiñones, lleva varios años radicado en territorio mexicano, y terminó sintiéndose parte de esa cultura y optó por defender los colores de su nueva nación.

El delantero puso en palabras el sentir de muchos aficionados colombianos al afirmar: “Para nosotros los colombianos es una lástima porque nos hemos perdido de un gran talento y, pues nada, es orgulloso poder verlo brillar en otro país”.

De este modo, Falcao reconoció tanto la calidad futbolística de Quiñones como el mérito del país que lo acogió y le permitió consolidar su carrera profesional.

Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF
Radamel Falcao elogió al delantero mexicano - crédito FCF

Las razones detrás de la elección de Julián Quiñones

El caso de Julián Quiñones ha despertado curiosidad sobre por qué nunca llegó a la selección absoluta de Colombia y qué lo llevó finalmente a elegir a México.

Durante su etapa juvenil, Quiñones integró las selecciones sub-17 y sub-20 de Colombia, pero nunca recibió un llamado a la mayor en los momentos clave de su carrera.

Según declaraciones oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, el cuerpo técnico sí buscó a Quiñones y llegó a hacerle una convocatoria formal.

El propio presidente Ramón Jesurún aclaró que el técnico Néstor Lorenzo lo llamó y, en principio, Quiñones aceptó, pero luego se comunicó para expresar que prefería jugar para México.

El directivo afirmó: “Siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo; su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México, hay que respetarla”.

Julián Quiñones celebra un gol con el entrenador de México Javier Aguirre en un partido ante Sudáfrica en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
Julián Quiñones celebra un gol con el entrenador de México Javier Aguirre en un partido ante Sudáfrica en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

La decisión de Quiñones se consolidó por su arraigo en México, donde formó una familia, se naturalizó y construyó su identidad profesional y personal. El jugador explicó públicamente que su vida y su carrera se desarrollaron en México, país al que le debe lo que es tanto “como persona como futbolista”.

El sentimiento de pertenencia, junto a la falta de oportunidades previas en la selección absoluta de Colombia, resultaron determinantes para su elección final.

En este contexto, lo que ocurrió con Julián Quiñones responde a una combinación de factores personales, deportivos y afectivos. Aunque el llamado de Colombia llegó, para entonces el delantero ya había tomado la decisión de representar a México, cerrando definitivamente la puerta a la selección sudamericana.

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