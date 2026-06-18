Para aliviar el estrés, CDMX tendrá clase masiva de Yoga gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo y a qué hora será

La sesión es organizada por el Centro Cultural de la India Gurudev Tagore y la Embajada de la India en México, en colaboración con el Gobierno capitalino y el Instituto del Deporte de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México celebrará el XII Día Internacional del Yoga con una clase masiva y gratuita en el Monumento a la Revolución el próximo domingo 21 de junio de 2026, a partir de las 09:00 horas.

El evento, abierto a todo público, reúne a la Embajada de la India en México y al Gobierno de la Ciudad de México bajo el lema mundial “Yoga para un envejecimiento saludable”.

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La sesión es organizada por el Centro Cultural de la India Gurudev Tagore y la Embajada de la India en México, en colaboración con el Gobierno capitalino y el Instituto del Deporte de la CDMX. La actividad se realizará al aire libre, frente al Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Qué es el Día Internacional del Yoga

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable” ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de junio se conmemora cada año el Día Internacional del Yoga, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 a iniciativa del gobierno de la India. En 2026 se celebra la duodécima edición de manera simultánea en decenas de ciudades alrededor del mundo.

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La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, orientado a promover el bienestar físico y emocional a largo plazo mediante una práctica accesible para personas de todas las edades y niveles de experiencia.

El yoga en México: práctica en crecimiento, pero rezagada

En México, la situación es distinta. De acuerdo con la Encuesta Mexicana de Tendencias Fitness, el yoga se ubicó de forma consistente entre las últimas posiciones del ranking entre 2021 y 2024, llegando al lugar 50 de 51 actividades en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 300 millones de personas practican yoga en el mundo, con un crecimiento del 87% en la última década, según Yoga Alliance y Yoga Journal. En América Latina, la popularidad de la disciplina aumentó un 35% desde 2020, impulsada por el interés en el autocuidado y la prevención de enfermedades crónicas.

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En México, la situación es distinta. De acuerdo con la Encuesta Mexicana de Tendencias Fitness, el yoga se ubicó de forma consistente entre las últimas posiciones del ranking entre 2021 y 2024, llegando al lugar 50 de 51 actividades en 2023. Un análisis publicado en Dialnet atribuye ese rezago a factores culturales, generacionales y económicos.

Su adopción en escuelas, empresas y espacios de salud va en aumento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ello, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) registró que el 34% de los adultos mexicanos ha probado alguna técnica de manejo del estrés basada en respiración o movimiento consciente, categoría en la que se incluye el yoga. Su adopción en escuelas, empresas y espacios de salud va en aumento.

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Qué dice la ciencia sobre los beneficios del yoga

La agencia lanzó en 2022 la aplicación mYoga para facilitar el acceso a guías basadas en evidencia para personas de todas las edades. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda la práctica con base en revisiones sistemáticas que confirman efectos positivos sobre la salud mental, la función cardiovascular, la condición física y la calidad de vida. La agencia lanzó en 2022 la aplicación mYoga para facilitar el acceso a guías basadas en evidencia para personas de todas las edades.

Entre los hallazgos documentados: el 77% de los practicantes regulares reportó sentirse físicamente más fuerte; el 82% de pacientes con inflamación crónica experimentó una reducción de casi el 50% en sus síntomas tras seis semanas de práctica diaria. Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard encontró que el 60% de los participantes con depresión redujo sus síntomas de forma significativa tras practicar yoga dos veces por semana durante ocho semanas.

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La evidencia también señala beneficios para la presión arterial en personas con hipertensión, la reducción del dolor lumbar y cervical, el manejo de síntomas de ansiedad y la mejora del sueño en grupos como adultos mayores, personas con artritis y mujeres en etapa de menopausia, según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) de Estados Unidos.

Advertencias y riesgos que los practicantes deben conocer

Las lesiones más frecuentes afectan isquiotibiales, hombros, muñecas, espalda y cuello, y suelen derivarse de una técnica incorrecta o de forzar el cuerpo más allá de sus límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga es considerado seguro para la mayoría de las personas, pero no está exento de riesgos. Según datos citados por NutritionFacts.org, se registraron cerca de 2.000 lesiones relacionadas con la práctica en salas de emergencia hospitalarias cada año entre 2001 y 2014 en Estados Unidos. El riesgo se estima en 1,45 lesiones por cada mil horas de práctica, muy por debajo del de deportes de alto impacto.

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Las lesiones más frecuentes afectan isquiotibiales, hombros, muñecas, espalda y cuello, y suelen derivarse de una técnica incorrecta o de forzar el cuerpo más allá de sus límites. Las posturas de mayor riesgo para principiantes incluyen la parada de cabeza, la parada de hombros y las flexiones extremas, de acuerdo con especialistas citados por NutritionFacts.org y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

MedlinePlus, la enciclopedia médica de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, recomienda que personas con presión arterial alta, glaucoma, ciática, artritis o embarazo consulten a su médico antes de comenzar. En todos los casos, la indicación es iniciar con clases supervisadas por un instructor certificado, avanzar de forma gradual y detenerse ante cualquier señal de dolor.

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Cómo participar en la sesión del Monumento a la Revolución

Al tratarse de una actividad al aire libre con aforo abierto, se sugiere llegar con anticipación para encontrar un lugar cómodo antes del inicio de la sesión a las 09:00 horas. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada es completamente libre y no se requiere registro previo. Los organizadores recomiendan asistir con ropa cómoda y llevar tapete propio.

Al tratarse de una actividad al aire libre con aforo abierto, se sugiere llegar con anticipación para encontrar un lugar cómodo antes del inicio de la sesión a las 09:00 horas.

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