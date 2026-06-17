Redes sociales y entretenimiento: este es el uso que los mexicanos le dan a internet, según INEGI

Una familia mexicana de tres personas, sentada en la sala de su hogar, utiliza dispositivos digitales como smartphone, tablet y laptop, con un logo del INEGI visible sobre la mesa, representando la interacción de los hogares con la tecnología y la recolección de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 86.1% de los mexicanos ya usa internet —104.9 millones de personas de 6 años en adelante— y la gran mayoría lo hace para entretenerse y comunicarse, no para trabajar ni estudiar.

Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, publicados el 16 de junio de 2026.

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El dato más contundente del reporte no es la cifra de usuarios, sino la velocidad del cambio: hace una década, solo 57.4% de la población tenía acceso a internet. En diez años, la penetración creció casi 29 puntos porcentuales.

Lo que los mexicanos hacen en internet

El teléfono celular inteligente es la puerta de entrada casi universal: 97.3% de los usuarios se conecta desde un smartphone. Sobre esa base, las aplicaciones de mensajería instantánea dominan el uso con 90.6%, seguidas por las redes sociales (80.4%) y el consumo de audio y video (77.8%).

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Los principales usos del internet en México, según la ENDUTIH 2025, son:

Mensajería instantánea: 90.6% de los usuarios de smartphone (91.0% mujeres; 90.2% hombres)

Redes sociales: 80.4% (igual en ambos sexos)

Contenidos de audio y video (streaming): 77.8%

Juegos en línea: 33.3% (los hombres superan a las mujeres por 9.4 puntos porcentuales)

Edición de fotos o videos: 28.7% (las mujeres superan a los hombres por 5.6 puntos porcentuales)

El streaming también avanza en los hogares como servicio contratado: 36.4% de las viviendas del país disponía de alguna plataforma en 2025, cuatro puntos más que el año anterior. En zonas urbanas el porcentaje llegó a 42.5%; en zonas rurales, a 12.4%.

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Quién se conecta y desde dónde

El grupo de edad con mayor uso de internet es el de 15 a 24 años, con 97.6%. Le siguen el de 25 a 34 años (96.5%) y el de 35 a 44 años (94.3%). En el extremo opuesto, solo 30.3% de las personas de 75 años en adelante usa internet, aunque esa cifra creció 27.3 puntos porcentuales desde 2015.

La brecha entre hombres y mujeres se redujo de 6 puntos porcentuales en 2015 a apenas 1 punto en 2025: 86.6% de los hombres y 85.6% de las mujeres son usuarios activos.

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El hogar se consolidó como el lugar de conexión por excelencia: 95.6% de los usuarios se conecta desde su casa, frente al 70.8% que lo hacía en 2015. Al mismo tiempo, la conexión desde sitios públicos cayó de 50.0% a 17.5% en el mismo periodo.

La brecha que persiste entre el campo y la ciudad

Aunque la distancia se redujo, la desigualdad digital entre zonas urbanas y rurales sigue siendo medible. En 2025, 88.9% de la población urbana usó internet, contra 75.2% en zonas rurales.

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La brecha de 13.7 puntos porcentuales es la más baja registrada desde que comenzó a medirse en 2017, cuando era de 31.9 puntos.

El 86.1% de la población mexicana, equivalente a 104.9 millones de personas desde los 6 años, es usuaria activa de internet en 2025, según datos del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias más pronunciadas entre ambos contextos se concentran en usos que implican transacciones económicas:

Pagos por internet: 21.7 puntos de diferencia entre urbano y rural

Compras de productos o servicios: 20.9 puntos de diferencia

Operaciones bancarias en línea: 20.7 puntos de diferencia

De quienes sí compran por internet, los artículos de uso e higiene personal encabezan la lista con 78.7%, seguidos por artículos para el hogar (50.6%) y servicios de transporte por plataforma (38.2%).

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Cómo se construyó la encuesta

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENDUTIH 2025 se levantó entre el 25 de agosto y el 17 de octubre de 2025 mediante entrevista directa con dispositivos electrónicos.

Su unidad de observación fue el hogar; su unidad de análisis abarcó tanto la vivienda como los residentes habituales de 6 años en adelante.

El diseño muestral fue probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados. Para construirlo, el INEGI utilizó la Muestra Maestra —el Marco Nacional de Viviendas elaborado a partir del último Censo de Población y Vivienda— como marco de referencia.

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Los parámetros técnicos que determinaron el tamaño de la muestra fueron los siguientes:

Nivel de confianza: 90%

Efecto de diseño: 4 (basado en experiencias anteriores)

Error relativo máximo esperado: 13.8%

Tasa de no respuesta considerada: 15%

Promedio de hogares por vivienda: 1.02

Proporción de referencia: 1%

Con esos parámetros, el tamaño de muestra calculado fue de 64 901 viviendas, ajustado a 65 057 viviendas a nivel nacional. La encuesta tiene representatividad nacional, por ámbito urbano y rural, por entidad federativa y por estrato socioeconómico.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la ENDUTIH incorporó por primera vez variables para identificar minorías —autoadscripción indígena, afromexicana o afrodescendiente, hablantes de lengua indígena y personas con discapacidad— y preguntas sobre habilidades digitales de la población, en línea con recomendaciones internacionales.