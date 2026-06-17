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Jordan Carrillo se viste por primera vez de rojiblanco, así presentó Chivas al refuerzo de lujo

Así fue como presentó el rebaño sagrado a su segundo refuerzo de cara al Apertura 2026

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Carrillo se convirtió en el segundo refuerzo de chivas. (REUTERS)
Carrillo se convirtió en el segundo refuerzo de chivas. (REUTERS)

La directiva de Chivas confirmó de manera oficial la llegada de Jordan Carrillo como su segundo gran refuerzo para el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

Esta incorporación, sumada a la de Kevin Castañeda, marca una apuesta decidida del club por fortalecer un plantel que buscará protagonismo en ambas competencias durante el segundo semestre del año.

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Jordan Carrillo, nuevo rostro para el proyecto de Gabriel Milito

El anuncio de Carrillo responde a la consolidación del proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito. El club busca sumar calidad y juventud a su plantilla, y el fichaje del mediapunta nacido en Culiacán cumple con ambos criterios.

Así fue presentado Carrillo en redes

Carrillo, formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, debutó en la Liga MX en 2020 y suma experiencia internacional tras su paso por el Sporting de Gijón en la Segunda División de España.

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Durante el último semestre, defendió los colores de Pumas, donde su rendimiento lo posicionó como una de las prioridades en el mercado para el Rebaño.

Jordan Carrillo estuvo sólo una temporada con los auriazules. (Instagram)
Jordan Carrillo estuvo sólo una temporada con los auriazules. (Instagram)

El propio Carrillo expresó su entusiasmo por este paso en su carrera: “Es un sueño, vengo ilusionado y con muchas ganas, con la mejor actitud y buscando ser campeón con Chivas”. El futbolista ya superó los exámenes médicos y se integrará de inmediato a la pretemporada junto al resto del plantel.

Además, el futbolista ha sido parte de procesos con la Selección Mexicana y conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

Ahora, cumplirá “uno de sus grandes sueños: vestir la playera del club de sus amores”, tal como describió la directiva rojiblanca en su anuncio oficial.

La llegada de Carrillo fue posible tras un acuerdo con Santos Laguna, club dueño de sus derechos federativos.

El nuevo refuerzo se desempeña principalmente como mediapunta, aunque puede jugar por las bandas y destaca por su perfil derecho, explosividad en corto y habilidad para desenvolverse en espacios reducidos.

Kevin Castañeda: también fue presentado como refuerzo para el nuevo ciclo de Chivas

La llegada de Kevin Castañeda fue el primer golpe de autoridad de la directiva en este mercado de pases.

Nacido en Guadalajara y con experiencia en Toluca y Tijuana, Castañeda regresa a su ciudad natal para sumarse a un plantel que apunta alto bajo la conducción de Milito.

El mediapunta tapatío viene de consolidarse en Xolos, donde asumió un rol protagónico y demostró una evolución significativa en su juego.

El Rebaño buscó traer el futbolista luego de una buena campaña con los Xolos de Tijuana.
El Rebaño buscó traer el futbolista luego de una buena campaña con los Xolos de Tijuana. (TW Chivas)

Su capacidad para asociarse, moverse entre líneas y desequilibrar con pases filtrados le brinda a Chivas una herramienta táctica que encaja con el modelo ofensivo del técnico argentino.

La directiva destacó que la meta para este ciclo es mantener a la institución en la primera línea competitiva y pelear al máximo nivel en cada certamen.

La química que Castañeda forjó con Efraín Álvarez en Tijuana podría replicarse en Verde Valle, dotando al equipo de variantes para romper defensas compactas y elevar la cuota de gol.

La afición rojiblanca aguarda con expectativa el debut de sus nuevas incorporaciones, convencidos de que el talento y el compromiso de Carrillo y Castañeda pueden marcar la diferencia en la búsqueda de títulos.

Con la plantilla reforzada y una idea futbolística clara, Chivas se prepara para un semestre en el que buscará regresar a los primeros planos del futbol mexicano y dejar huella en la Leagues Cup.

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