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Alfonso Obregón reacciona al tráiler en Shrek 5 tras no se ser contratado para doblar la voz del ogro

El actor de doblaje rompe el silencio ante las críticas contra el avance de la nueva película

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Shrek tendrá una nueva voz para la quinta entrada.
Shrek tendrá una nueva voz para la quinta entrada.

Alfonso Obregón, actor de doblaje, ya reaccionó al nuevo adelanto de Shrek 5 y, aunque no quiso detallar, sí dejó claro lo que piensa de su ausencia en la producción de la nueva entrega.

“Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios. Me reservo mi opinión. Gracias por todos TODOS sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida. Pero de nuevo GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor”.

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En meses recientes, Obregón sostuvo que su regreso a doblar a Shrek no estaba asegurado y que tenía ciertas condiciones para volver a interpretar al personaje. Al parecer, la productora no llegó al acuerdo que esperaba.

Para Shrek 5 regresarán Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en la versión original en inglés, además de la incorporación de Zendaya al elenco. La cinta llegará a cines el próximo 30 de junio de 2027 y marcará el retorno del personaje más de una década después de Shrek Forever After.

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Alfonso Obregón fijó tres condiciones para volver como Shrek

El actor busca un mejor sueldo. Crédito: Instagram Alfonso Obregón

A inicios de este año, Alfonso Obregón explicó en un video que solo retomaría el papel si se cumplían tres condiciones: reconocimiento para el elenco de doblaje, control de la dirección para cuidar la coherencia del personaje y una remuneración justa.

La discusión sobre su salida se cruzó con un antecedente personal. En agosto de 2024, Obregón fue acusado de un delito de índole sexual contra una alumna, después, el propio actor comunicó que la justicia lo declaró inocente y libre de cargos, aunque el episodio afectó su imagen y su actividad profesional.

DreamWorks tampoco aclaró si ese caso habría influido en la decisión de no convocarlo para la nueva entrega. Lo que es cierto es que, la productora al parecer no aceptó ninguna de las peticiones del actor.

Derbez volvió tras negociar control sobre la adaptación

Imagen de archivo. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Imagen de archivo. EFE/EPA/JILL CONNELLY

El caso de Derbez fue distinto. El actor condicionó su regreso como Burro a conservar el control creativo sobre la adaptación del guion, una labor que ya había desempeñado en películas anteriores para ajustar diálogos y referencias al público latinoamericano.

Derbez sostuvo que aceptar el personaje sin intervenir en el libreto habría puesto en riesgo su esencia. Tras un intercambio de posturas, la nueva administración de DreamWorks accedió a esa exigencia y permitió su retorno con margen para mantener el humor y las expresiones regionales.

La nueva fecha de estreno también modificó el panorama de la franquicia. La cinta llegará a los cines en junio de 2027.

La saga Shrek construyó una relación particular con el público mexicano

Shrek 5 llega a México en 2027. (Dreamworks)
Shrek 5 llega a México en 2027. (Dreamworks)

México desarrolló una conexión especial con Shrek desde el estreno de la primera película en 2001. El humor irreverente del ogro y la parodia de los cuentos de hadas encontraron eco entre los espectadores mexicanos, que hicieron de la saga una referencia constante para burlarse de estereotipos y códigos tradicionales.

El doblaje en español latino reforzó ese vínculo. Las voces encabezadas por Derbez como Burro añadieron chistes y referencias culturales que tuvieron una recepción particular entre el público nacional.

Esa apropiación cultural también se reflejó fuera del cine. Frases de la saga pasaron al habla cotidiana y circularon en redes sociales y memes, mientras personajes como Shrek y Burro aparecieron en fiestas, piñatas y productos.

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