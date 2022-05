Julio Preciado aconsejó a Eduin Caz tras sus problemas de salud: “La vida te va a cobrar todos los excesos”

Julio Preciado habló en favor de Eduin Caz luego de su hospitalización Foto: Especial Infobae/@Eduincaz/@ juliopreciado

El ex vocalista de La Banda el Recodo y una de las voces más autorizadas de la música regional mexicana, Julio Preciado, se posicionó en favor de Eduin Caz tras la polémica en la que estuvo envuelto por su hospitalización durante su visita a la Ciudad de México a principios de mayo.

Fue durante una entrevista para el matutino Hoy, donde el también conocido como El Gigante de la Banda, habló sobre la polémica de su colega Eduin Caz por supuestamente haberse sobrepasado con su consumo de alimentos y bebidas que afectan su salud por lo que se le complicó por una hernia que padecía desde hace tiempo, según comentó el vocalista de Grupo Firme.

“Yo no sé nada de los problemas que tenga Eduin, yo lo único que puedo decir es que (la gente) se vea en el espejo. No agarramos la onda hasta que nos toca, es un ciclo de vueltas, obviamente la vida te va a cobrar todos los excesos”, evocó el exlíder de La Madre de Todas Las Bandas.

El reconocido intérprete mexicano de 55 años recordó su etapa como integrante de La Banda el Recodo y de La Banda Perla del Pacífico, donde estuvo envuelto en polémicas similares, pero dejó en claro que sin sus errores del pasado no hubiera podido encontrar la estabilidad que al día de hoy presume.

“Algunas veces me preguntas si me arrepiento de haber vivido como viví, claro que no. Porque si no hubiera vivido de esa manera, no hubiera caído como caí y, quizá, no me hubiera levantado como me estoy levantando en estos momentos, creo que lo más importante de esta vida es caer, pero saberse levantar”, enfatizó como consejo para Eduin Caz.

Para finalizar su intervención con Hoy, el intérprete de un Rinconcito en el cielo ahondó sobre su estado de salud tras haber sido sometido a un trasplante de riñón, el cual fue donado por su hija a mediados de octubre del año pasado: “Ya empiezo a caminar, ya puedo hacer cosas de pie, pero pienso que si lo hago mejor sin abusar mejor de mi físico, mejor”, relató.

<b>Eduin Caz desmintió rumores sobre su hospitalización</b>

Fue durante la primera semana de mayo cuando el Grupo Firme ofreció más de 3 fechas en el Foro Sol. En esos días, dentro de redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes del vocalista de banda en una camilla.

Algunos internautas señalaron que el intérprete de Ya supérame y En tu perra vida pudo haber sido afectado por una sobredosis de alguna sustancia prohibida; sin embargo, tras unos días de reposo, Eduin Caz salió a desmentir los rumores en un extenso live de Instagram de poco más de 10 minutos.

Entre las declaraciones más destacadas, el cantante sinaloense explicó que sufrió un malestar en el pecho con mucho reflujo por haber consumido un alimento que le cayó mal y, el cual, se le juntó con el consumo de alcohol y una pequeña hernia, los cuales fueron los detonantes para pedir el auxilio de una ambulancia.

“Llegué al hotel y me pegó un dolor como una acidez. Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí, me derrumbe y sentí que cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia”, contó.

“Me gusta pistear machín, pero no uso drogas, hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así, díganme para correrlos porque les están dando información errónea”, dijo con molestia tras los rumores.

