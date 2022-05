Felipe Calderón y Checo Pérez: los mejores memes que dejó su festejo en el Gran Premio de Mónaco

Usuarios en redes sociales reaccionaron con divertidos memes al festejo del ex presidente y el piloto de la Fórmula 1 (Fotos: Twitter)

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, hizo historia el pasado de domingo al obtener el primer lugar del Gran Premio (GP) de Mónaco , logrando así la tercera victoria de su carrera en la Fórmula 1; siendo los otros dos en Sakhir 2020 y Azerbaiyán 2021.

El jalisciense culminó la carrera en el puesto primero tras sostener una tensa defensa contra Carlos Sainz (Ferrari) quien presionó en varias ocasiones al Red Bull por arrebatarle la corona de Mónaco - un circuito que se vio amenazado por las intensas lluvias que postergaron el arranque por más de una hora.

Si bien el triunfo de Checo Pérez causó gran conmoción entre sus connacionales, las redes sociales explotaron al viralizarse videos e imágenes del festejo en donde deslumbró la presencia del ex presidente de México, Felipe Calderón.

El ex presidente de México fue invitado al GP de Mónaco y celebró el triunfo de Checo.

Como parte del tradicional festejo en el circuito de Monte Carlo, Checo fue el primero en saltar a la alberca frente a todos los integrantes de la escudería austriaca y así inaugurar una serie de “chapuzones” en la alberca. Poco a poco se fueron uniendo más personalidades de la Fórmula 1 y uno de ellos fue el ex mandatario, quien actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

Aunque Felipe Calderón ha procurado mantener un perfil bajo desde su salida de la presidencia de México en 2012, en esta ocasión su presencia en los festejos de Checo Pérez provocó que su nombre se colocara en la lista de tendencias y en la mirada pública, por lo que usuarios de redes sociales lo han convertido en el protagonista de cientos de divertidos memes.

Las imágenes rápidamente causaron polémica en redes sociales pues se cuestionó la presencia del ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN) en el evento deportivo.

Diferentes internautas calificaron a la Fórmula 1 como un deporte de élite social, además se involucró al papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, quien es un diputado de Morena y simpatizante de la llamada “Cuarta Transformación”, por lo que bromearon con la posible reacción del padre de Checo por el convivio que tuvo su hijo con el expresidente mexicano.

Del mismo modo, usuarios en redes sociales también especularon sobre la posible reacción que el presidente de México pudo haber tenido al ver el video viral del festejo del piloto de la Fórmula 1, ya que no es un secreto que la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón no es la más ideal. Por el contrario, los rumores de una molestia por parte del el líder del Ejecutivo se acrecentaron pues la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México borró un mensaje de felicitaciones que había emitido para Checo Pérez, acción que se dio después de que se viralizaran sus imágenes junto al ex mandatario panista.

Adicionalmente, críticos de Felipe Calderón no dejaron pasar la ocasión para resaltar del supuesto problema de alcoholismo que el ex mandatario panista padece. Pese a que no es la primera vez que se le acusa de tener un desmesurado gusto por las bebidas alcohólicas, dicho factor fue uno de los principales retomados por internautas para burlarse y reaccionar con memes a sus actos.

“Si Anaya o Meade fueran presidentes, ya estarían en la ped* con el checo y el borolas, afortunadamente tenemos un presidente que no es frívolo y está ocupado gobernando”, “Se nota que hay nado sincronizado, todos los fachos con el mismo discurso Y el Borolas siempre en el agua, ese muchacho no cambia”, “Todos sabemos que la familia de ChecoPerez es 4T , Felipe el Oscuro Borolas andaba de colado. Y se colgó , más bien Checo lo aventó al agua para que se le bajará el ped*”, son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.

Cabe resaltar que Felipe Calderón asistió al Gran Premio de Mónaco debido a que recibió la invitación por parte del príncipe Alberto II de Mónaco para tratar asuntos relacionados al lanzamiento del Premio “Grace Influential Impact”, el cual incluirá a la Fórmula 1 y velará por hacer un evento con menor impacto ecológico.

Y es que desde febrero de 2022 Felipe Calderón fue nombrado con su nuevo cargo dentro de la FIA y ha tenido que realizar diferentes funciones como presidente de la Comisión Ambiental de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

