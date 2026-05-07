Keylor Navas envía firme mensaje antes del Clásico Capitalino: “Si hubiéramos ganado 4-0, ¿estaría muerto el América?”

El capitán y referente de Pumas, Keylor Navas, habló con firmeza y serenidad en la previa del Clásico Capitalino que se disputará este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.
Consciente de la magnitud del duelo ante América, el arquero costarricense dejó un mensaje que resonó en la afición: los partidos se juegan hasta el final y nadie está muerto antes de tiempo.
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En conferencia de prensa, acompañado por Uriel Antuna, Navas mostró liderazgo y experiencia. Su discurso no sólo buscó bajar la tensión mediática, sino también reforzar la identidad de un grupo que llega mentalizado para defender su lugar en semifinales.
Igualdad de condiciones y respeto al rival
El arquero recordó que, pese al empate 3-3 en la ida, ambos equipos siguen con las mismas posibilidades de avanzar. Para él, la clave está en mantener la humildad y el sacrificio como bandera.
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- “Si hubiéramos ganado 4-0, ¿estaría muerto el América? No. Los partidos hay que jugarlos todos”.
- Reconoció que tanto Pumas como América tienen el mismo chance de llegar a semifinales.
- Subrayó que el respeto al rival es parte del trabajo que los universitarios deben mantener si desean seguir avanzando.
Este mensaje buscó evitar triunfalismos y mantener al equipo enfocado en lo que realmente importa: la cancha y la afición que llenará el Olímpico Universitario.
Unión en el vestuario pese a polémicas arbitrales
El costarricense también se refirió a la polémica por la alineación indebida de América señalada durante la ida en el Estadio Azteca.
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Para él, la situación se convirtió en un tema administrativo que no debe distraer al plantel. “Confiamos en su trabajo, en su lealtad. Nosotros a jugar, ellos a arbitrar, la gente a disfrutar”, señaló con calma.
Navas aseguró que el momento incómodo pasó del otro lado y que Pumas está tranquilo y enfocado. El guardametas envió un mensaje de profesionalismo, reforzando la idea de que la clasificación depende únicamente del rendimiento en el campo.
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La magia de los clásicos y el privilegio de dedicarse al futbol
Finalmente, Navas habló desde la experiencia de haber disputado grandes rivalidades en Europa y América. Para él, los clásicos son momentos únicos que deben vivirse con pasión y respeto.
- “Los clásicos tienen magia, son especiales y diferentes”.
- Recordó que ha jugado clásicos en Costa Rica, España y Francia, y que todos tienen un lugar especial en su carrera.
De esta manera, el astro costarricense se enfocó en destacar que los futbolistas son privilegiados al poder vivir partidos que se vuelven históricos y que su deber recae en devolver esa alegría a la afición.
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