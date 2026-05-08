México

Caso Vicente en Mexicali: Roxana “N” estaba alcoholizada y se mantenía activa en redes sociales, padre acusa premeditación del delito

La gobernadora Marina del Pilar aseguró que “la ley se aplicará sin distinciones” tras precisar que conoce a los padres de la víctima

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Mamá de Vicente podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. (Crédito: redes sociales)
Mamá de Vicente podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. (Crédito: redes sociales)

Vicente “N” fue localizado sin signos vitales el pasado 2 de mayo tras pasar más de 12 horas encerrado dentro de una camioneta en Mexicali, Baja California. La presunta responsable del fallecimiento del niño de tres años sería su mamá, Roxana “N”, quien se encontraba alcoholizada y olvidó a su hijo en el vehículo el día que sucedió el deceso.

Mamá de Vicente habría consumido alcohol

En conferencia de prensa el pasado 6 de mayo, María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, dio a conocer detalles sobre la cronología del caso:

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  • 1 de mayo: Roxana “N” acudió con su hijo Vicente, de tres años, a una fiesta. Viajaban en una camioneta Chevrolet, Captiva color negro, modelo 2022.
  • Durante el evento la madre consumió bebidas alcohólicas.
  • 23:00 horas del 1 de mayo: Roxana “N” se retira de la fiesta con el menor. Vicente viaja en el asiento de atrás, sujeto a su silla de seguridad.
  • Al llegar al fraccionamiento La Rioja, Roxana “N” estacionó el vehículo frente a su domicilio, descendió y cerró el automóvil. Vicente quedó al interior, asegurado en su silla.
  • Entre las 23:00 del 1 de mayo y la 1:30 del 2 de mayo: Roxana “N” permaneció en su vivienda sin regresar al vehículo. El menor permaneció solo dentro del auto cerrado por más de doce horas.
  • Aproximadamente 1:30 horas del 2 de mayo: Se recibió el reporte en C5. Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a Vicente sin vida dentro de la camioneta.
Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales
Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales

La fiscal precisó que la causa de la muerte del niño habría sido un “golpe de calor” tras permanecer tantas horas encerrado en el vehículo. Por lo que, el delito que acusa la autoridad es el de “homicidio por omisión impropia con dolo eventual”, ya que “al ponerse intencionalmente en ese estado de ebriedad, sabe que puede provocar la muerte de alguien”. Tras realizar pruebas a la acusada, dio positiva a la presencia de alcohol en su organismo.

Padre acusa “premeditación” en muerte de Vicente

Juan Carlos, el padre de la víctima, aseguró que no permitirá que las autoridades de Baja California presenten acusaciones solo por “omisión negligente”, ya que aseguró que “fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias (en redes sociales), seguía tomando dentro de su casa“, así lo reveló en entrevista para Imagen Televisión.

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Tras una primera audiencia, el padre de Vicente reiteró que Roxana “N” no mostró algún signo de arrepentimiento, “nunca pidió perdón, no dijo nada de su hijo”.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si será vinculada a proceso se realizará el próximo 9 de mayo.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. (X/@Eco1_LVM)
Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. (X/@Eco1_LVM)

La gobernadora Marina del Pilar afirmó conocer a los padres de Vicente debido a que sus hijos mayores “estuvieron juntos en el preescolar”, ante la cercanía familiar, aclaró que se hará justicia en este caso, el cual ha conmocionado a la ciudadanía: “La ley se aplicará sin distinciones”.

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