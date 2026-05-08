En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade sufre fractura de costilla

La conductora sufrió una fractura de costilla en días recientes

En días recientes, la conductora de televisión Yolanda Andrade sumó un nuevo obstáculo a su delicado cuadro clínico: ahora enfrenta una fractura de costilla en medio de la enfermedad degenerativa que ha afectado gravemente su salud.

La reconocida presentadora mexicana sufrió una fractura de costilla mientras ya lidiaba con un deterioro físico ocasionado por su enfermedad de base, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

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Aun con una costilla fracturada, Yolanda Andrade disfrutó el concierto de Flans y Pandora

A pesar de su frágil estado de salud, Andrade asistió recientemente a un concierto de Pandora y Flans en Toluca, donde se le acondicionó un lugar especial junto al escenario para que pudiera disfrutar del evento sin inconvenientes. Durante la velada, estuvo acompañada por su amiga Gloria Calzada y una de sus hermanas.

Yolanda Andrade enfrenta una fractura de costilla en medio de una enfermedad degenerativa que condiciona gravemente su salud (Montse & Joe / YouTube)

La cantante Maite Lascurain informó a la prensa que “(Yolanda) traía una costilla rota. Trae una costilla rota e íbamos a tener que cargar, no, no”. Aunque no se ha aclarado el origen exacto de la lesión, Andrade fue vista desplazándose con bastón, lo que evidenció la necesidad de apoyo físico para caminar y mantenerse de pie.

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Las integrantes de Pandora y Flans le dedicaron parte de la presentación, generando momentos emotivos para la conductora y el público asistente.

Después del espectáculo, Andrade agradeció el gesto y compartió en sus plataformas digitales la emoción del reencuentro con ambas agrupaciones, mostrando buen ánimo frente a la cámara a pesar de los retos médicos que enfrenta.

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La crisis de salud de Yolanda Andrade al paso de los últimos años

Desde abril de 2023, Andrade ha experimentado una crisis de salud de gran impacto tras un aneurisma cerebral que provocó hospitalización urgente y dejó secuelas notorias como hinchazón facial, lagrimeo, sensibilidad a la luz y parálisis parcial en el rostro.

La conductora mexicana asistió a un concierto de Pandora y Flans en Toluca, donde recibió apoyo y una dedicatoria especial durante el evento (IG)

A consecuencia de estos síntomas, la conductora utiliza parche ocular y gafas oscuras de manera habitual tanto en grabaciones como en eventos.

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En el transcurso de 2024 y 2025, la presentadora sufrió recaídas con hospitalizaciones periódicas, dolores intensos de cabeza y deterioro neurológico progresivo. En diciembre de 2025, Andrade fue ingresada nuevamente de emergencia y, tras una serie de estudios médicos, recibió el diagnóstico de dos enfermedades incurables y progresivas.

Decidió no revelar públicamente los nombres de estos padecimientos, aunque explicó que uno de ellos afecta su capacidad motriz y de habla.

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En 2025, la presentadora fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad motora que limita su capacidad de comunicación (Jesús Avilés/Infobae)

Frente a rumores sobre esclerosis múltiple, Andrade y su círculo cercano negaron tal diagnóstico. Es hacia finales de 2025 y durante el primer semestre de 2026 cuando la conductora confirma que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta gravemente al sistema motor.

En su variante bulbar, la expectativa de vida promedio va de tres a cinco años desde la detección.

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