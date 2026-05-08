BTS en México: filtran video del grupo dentro de Palacio Nacional

(Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS ya está listo para su primera de tres noches en el Estadio GNP, un día antes, los integrantes del grupo surcoreano visitaron Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se asomó con los bailarines desde un balcón de Palacio Nacional y saludaron a 50 mil ARMY en el Zócalo, pero ahora subieron un video desde dentro del recinto.

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En la grabación se aprecia a RM, Jin, Suga, Jimin, V, Jungkook y J-hope caminando junto a la mandataria. De acuerdo con el video publicado por Sheinbaum, es el momento preciso en que les platica sobre los 16 gatos que habitan en Palacio Nacional.

El video filtrado fue capturado desde un punto alto e interior, los integrantes estaban en los jardines (TikTok/@rosariohernandez763)

La grabación se realizó dentro de alguna oficina del sitio mirando hacia los jardines, se desconoce quién lo realizó, también hay algunos fotógrafos caminando para capturar cada momento de la breve visita.

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Entre comentarios, algunas personas se dijeron felices de poder ver contenido inédito de los idol dentro de Palacio Nacional, por otra parte, hubo quienes criticaron al acción por aparentemente fomentar el acoso al grupo.

Así va el primer día de BTS en el Estadio GNP

El primer concierto de BTS en México este 7 de mayo reunió a miles de seguidores en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, desbordando expectativas y reescribiendo la historia reciente de la música en vivo en el país.

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(X/@kookmigalaxy)

La magnitud del evento se hizo evidente desde la llegada de los artistas, cuando el grupo surcoreano fue recibido entre gritos y cámaras de fanáticos que aguardaron desde tempranas horas.

La experiencia comenzó mucho antes del inicio formal del espectáculo.

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Los accesos generales se abrieron a las 16:30, apenas terminó el soundcheck, permitiendo que quienes adquirieron paquetes VIP disfrutaran un momento exclusivo: la prueba de sonido en la que Jimin, Jung Kook y Taehyung interactuaron con los presentes.

El propio Taehyung preguntó al público: “¿Están listos?”, mostrando su cabello oscuro con mechas rubias y desatando la emoción de los asistentes.

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Durante la tarde, los alrededores del estadio reflejaron el fenómeno cultural que acompaña a BTS.

A pesar de los anuncios de HYBE sobre vigilancia para evitar la venta de productos no oficiales, los tradicionales puestos de mercancía aparecieron en el perímetro, sumándose al colorido ambiente que caracteriza estos encuentros.

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Los fans VIP lograron grabar un fragmento de la prueba de sonido en el Estadio GNP (X/@_sdl93)

La organización de los fans se hizo notar con el reparto de baners, una costumbre en los conciertos de K-pop.

Diferentes bases de admiradores coordinaron colectas y se encargaron desde el diseño hasta la impresión de volantes, asegurando que la mayoría de los asistentes tuviera en sus manos un recuerdo especial.

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Para quienes se preguntan qué ocurrió en el primer concierto de BTS en Ciudad de México, el grupo ofreció un show que inició con una prueba de sonido exclusiva para los VIP, seguida por la apertura de puertas para el público general.

Los alrededores del Estadio GNP se llenaron de puestos de mercancía y actividades organizadas por los seguidores, consolidando un ambiente de fiesta colectiva.

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La llegada de BTS al recinto fue captada por fans que compartieron imágenes de las camionetas circulando por las inmediaciones. El grupo partió desde su hotel aproximadamente una hora antes del espectáculo y arribó al estadio en medio de una multitud expectante.

El evento del 7 de mayo es el primero de tres conciertos programados en la capital mexicana, con fechas también para el 9 y 10 de mayo. La venta de boletos estuvo marcada por la liberación de últimas entradas a través de Ticketmaster, mientras que la expectativa por las canciones sorpresa y los proyectos de fans mantiene en vilo a quienes asistirán a las siguientes presentaciones.