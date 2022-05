Tras percance de AMLO en Badiraguato, Vicente Fox defendió el gobierno de Felipe Calderón: “hay niveles”

Vicente Fox defendió el gobierno de Felipe Calderón (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

La gira de Andrés Manuel López Obrador por el país ha causado gran revuelo entre la ciudadanía ya que el mandatario tabasqueño recientemente visitó la zona conocida comúnmente como El Triángulo Dorado, territorio que comprenden los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango y cuyos niveles de violencia son altos al ser el bastión del Cártel de Sinaloa y la cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su cercanía con dicha zona y el percance que la prensa tuvo con un convoy armado el pasado viernes, han provocado que una avalancha de críticas se desbordara sobre el líder del Ejecutivo por lo que, Vicente Fox -quien en repetidas ocasiones ha acusado a la administración de Andrés Manuel López Obrador de ser un narco-gobierno- no perdió la oportunidad de emitir uno de sus tan polémicos comentarios.

Fue así como a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex presidente panista arremetió una vez más en contra de Andrés Manuel López Obrador y haciendo uso de una imagen del sexenio de Felipe Calderón, comparó ambas administraciones y aseguró que “hay niveles”.

El ex presidente panista comparó ambas administraciones y aseguró que "hay niveles" (Foto: Twitter / @VicenteFoxQue)

En la imagen compartida por Vicente Fox, se puede observar en primera instancia al también ex presidente panista, Felipe Calderón, durante un evento acompañado por la Reina Isabel II mientras que en el siguiente plano se observa a Andrés Manuel López Obrador en uno de los momentos más polémicos de su carrera política: el día en el que saludó a María Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe mencionar que dicho acercamiento que el mandatario tabasqueño tuvo con la madre de uno de los narcotraficantes más buscados de los últimos tiempos no fue bien recibido por la opinión pública, pues señalaron al presidente de México de ser protector de los criminales y de darles ciertas preferencias.

PERCANCE DE LA PRENSA Y AMLO EN BADIRAGUATO

Un convoy armado interceptó a los periodistas que cubren la gira de Andrés Manuel López Obrador (Captura de pantala: Video/El Universal)

El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una gira de trabajo por el norte del país en donde su agenda lo llevó al territorio conocido como El Triángulo Dorado. Fue durante su visita al municipio de Badiraguato, Sinaloa -cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán- cuando reporteros de Reforma, El Universal y Milenio informaron que cerca de las 08:30 horas, un convoy de 10 hombres con armas largas, tipo AK-47 (cuernos de chivo), les detuvo su paso al imponer un retén en una de las vías que atraviesa la comunidad de Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con Alberto Morales, periodista de El Universal, el retén se ubicó a unos 30 minutos del rancho La Tuna, donde se tiene registro que vive la madre del “Chapo” Guzmán, María Consuelo Loera.

“¿Pa’ dónde van, amigo?”, cuestionó uno de los hombres armados. Los miembros de la prensa contestaron que se dirigían al evento AMLO. “¿No traen armas?”, les volvieron a cuestionar. Además, les preguntaron si las cámaras que traían estaban apagadas.

Luego de un lapso de cinco minutos, donde comprobaron su identidad y oficio, fueron liberados y se les permitió continuar el trayecto. Sin embargo, relataron que hicieron que un adulto mayor los acompañara por un trayecto de la carretera, hasta que los periodistas salieron de la zona.

AMLO minimizó el retén del comando armado a periodistas en el norte del país. (Archivo DEF)

Por su parte y tras la denuncia de los reporteros realizaron sobre la intervención del comando armado, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación y aseguró que “no pasaba nada”.

En entrevista con medios locales en la presa Picachos en Mazatlán, el mandatario federal indicó que afortunadamente “no hubo ningún problema” tras el incidente que vivieron los reporteros que lo acompañan en su gira de trabajo.

“¿Del incidente de ayer de los compañeros, supo algo de este retén?”, se le cuestionó, a lo que respondió que sí, fue informado está mañana, sin embargo, destacó que “no pasa nada, no pasó nada afortunadamente”.

Del mismo modo, Andrés Manuel López Obrador aseguró el pasado sábado durante su gira por Sinaloa que el control de México está en manos del Gobierno y no del narcotráfico, remarcando que él no es como el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

“No, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón ya para que quede claro”, dijo el presidente al responder el cuestionamiento de si los grupos delictivos tenían el control de México.

