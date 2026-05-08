Manuel Velasco adelanta ir en coalición Verde, Morena y PT rumbo a la elección de 2027 en Guerrero, tras reunión con Sheinbaum

Manuel Velasco afirmó que la coalición Morena, PVEM y PT, mantendrán la alianza para ir por la gubernatura de Guerrero. (Foto: EFE)

Luego de que la tarde de este 7 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reuniera con legisladores y legisladoras de las bancadas de coalición -Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- a su salida de Palacio Nacional, el senador Manuel Velasco adelantó la estrategia que mantendrán para contender por la gubernatura de Guerrero en la elección de 2027.

Acompañado del morenista Félix Salgado Macedonio, el coordinador del Verde, aseguró que el guerrerense es “un hombre muy querido por la gente y por el pueblo”, pese a las acusaciones de presunta violencia sexual de las que ha sido señalado desde 2021.

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Los legisladores salieron abrazados y ante la prensa, Velasco detalló que en Guerrero sí seguirán el consejo de la presidenta: “Vamos a ir unidos, Morena, Verde y PT”.

Por su parte, Salgado Macedonio precisó que el encargo de la mandataria se centra en “sacar el pecho por la patria, trabajar a territorio y respaldando con todo a nuestra gran presidenta... Es momento de la patria, momento de los principios y de la soberanía”.

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Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, asistió a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Cuartoscuro)

Noroña aseguró que Sheinbaum les pidió “cerrar filas”

Tras salir de Palacio Nacional, el senador Gerardo Fernández Noroña detalló que Sheinbaum les pidió “cerrar filas en defensa de la soberanía nacional”. Sin referirse de manera explicita a la lista publicada en días recientes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde incluye a funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el legislador de Morena aseveró que “puede hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las personas que quieran, hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo”.

El día de ayer, Ricardo Monreal adelantó que la “visita de cortesía” comenzaría alrededor de las 13:00 horas, comentó que se centrarían en analizar “los resultados de la agenda legislativa, el balance legislativo del periodo de sesiones. Es una visita entre poderes, es una visita de cortesía y de una buena relación con la titular del Ejecutivo Federal que hacemos cada vez que concluye el periodo de sesiones”.

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