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Miguel ‘Piojo’ Herrera es presentado oficialmente con Atlante

Herrera fue presentado como nuevo director técnico del Atlante para su regreso a la Liga MX, en un proyecto que apuesta por jóvenes, presupuesto limitado y el regreso al Estadio Azteca

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Atlante presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico (X/ @Atlante)
Atlante presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico (X/ @Atlante)

Miguel Herrera asumió el reto de dirigir al Atlante en su regreso a la Liga MX, después de su paso por la selección de Costa Rica y la eliminación rumbo al Mundial 2026.

El entrenador mexicano consideró esta oportunidad con los Potros de Hierro como una revancha y afirmó que buscaría construir un equipo competitivo, a pesar de las limitaciones presupuestales.

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La directiva planteó consolidar el proyecto desde el primer torneo, con una plantilla que combine juventud y experiencia.

Los directivos del Atlante subrayaron que el regreso al Estadio Banorte representa un símbolo de arraigo histórico para el club.

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Informaron que el proceso de armado del equipo avanza, con el centro de entrenamiento al 60% de construcción y una próxima apertura de boletería con precios accesibles para la afición.

@Atlante

La administración encabezada por Emilio Escalante, presidente, y Emilio Escalante Jr., vicepresidente, destacó que la base del Atlante estaría conformada por jugadores provenientes de las fuerzas básicas y la Liga de Expansión.

Escalante agradeció públicamente el apoyo recibido para gestionar el regreso del equipo a la Ciudad de México y al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), recordando la historia fundacional del inmueble.

“Pertenecemos a este estadio, que en sus inicios lo construyeron América, Atlante y Necaxa. El Atlante viene a competir, lo platicamos desde un inicio”, señaló el directivo.

Durante la presentación oficial, Miguel Herrera asumió el compromiso con el “equipo de sus amores”, tras el fracaso con Costa Rica, episodio que calificó como “el más grande” de su carrera.

Sostuvo que su objetivo ahora era levantarse de las derrotas con el respaldo de la directiva.

Herrera contará con presupuesto limitado

Herrera confirmó que el Atlante dispondrá de un presupuesto reducido en su regreso a la Liga MX.

El proyecto se apoyó en la promoción de jóvenes futbolistas y en la consolidación de un semillero competitivo.

“Queremos tener un Atlante competitivo, pero queremos tener jugadores de las fuerzas básicas, un buen semillero, un equipo dinámico que le agrade a la tribuna”, apuntó.

El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente.
Recientemente se anunció que el equipo azulgrana será transmitido por TV Azteca. (IG Atlante)

El técnico subrayó la importancia de atraer nuevas generaciones de aficionados. “Los atlantistas ya estamos viejos y tenemos que llegarle a los jóvenes”, señaló.

Escalante Jr. insistió en conectar con la juventud y hacer del futbol una experiencia que trascienda el día de partido.

Sobre el armado del plantel, Herrera mencionó a Christian Bermúdez como posible pilar de experiencia, aunque condicionó su permanencia a su estado físico y disposición.

“Los jugadores que vengan acá tienen que ponerse la camisa y venirse a matar por el equipo”.

Los partidos se disputarían los viernes a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, recinto que compartirán Cruz Azul y América durante el Clausura 2026.

Atlante, América y Cruz Azul deberán coordinar horarios y logística durante el Apertura 2026. REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/
Atlante, América y Cruz Azul deberán coordinar horarios y logística durante el Apertura 2026. REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/

Boletos accesibles para la afición del Atlante

Escalante informó que los precios de los boletos serían accesibles y que la venta arrancaría la próxima semana.

Además, el centro de entrenamiento reportó un avance del 60% y el armado del plantel comenzará en los próximos días.

Herrera, además, abordó la reciente polémica con seleccionados mexicanos, atribuyéndola a “cuestiones administrativas” y deslindó a los jugadores de responsabilidad.

El retorno del Atlante a la Liga MX arrancó con presupuesto limitado y la meta de recuperar su vínculo histórico con la Ciudad de México.

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