Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El club Atlante está alistando los últimos detalles para regresar a la Liga MX, este jueves 7 de mayo Emilio Escalante, propietario del club, realizó una conferencia de prensa en la que presentó al Estadio Banorte como su casa para competir como local en el Apertura 2026.

Junto a Miguel Herrera, director técnico, y Jorge Santillana, director deportivo, la institución azulgrana adelantó detalles de su regreso al Estadio Azteca. A casi 20 años desde el último juego que disputaron como locales, los Potros de Hierro quieren que su afición vuelva al Coloso de Santa Úrsula.

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Y para ello, la directiva atlantista reveló que en sus primeros juegos como local en el Azteca tendrán precios accesibles, esto con la finalidad de que los fanáticos se reencuentren con este club histórico que pasó 12 años lejos del máximo circuito de competencia.

Atlante tendrá precios accesibles para su debut en el Estadio Banorte

Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)

De acuerdo con Emilio Escalante, la directiva se encuentran analizando los precios de las entradas, con el objetivo de establecer una tarifa que permita la asistencia del público. Señaló que la intención es definir un precio accesible, poniendo énfasis en que los aficionados tengan facilidades para acudir al estadio.

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Según sus palabras, expresó lo siguiente: “Estamos estudiando los precios, los estudiamos para poder llegar a un precio, pero conscientes de que debe de ser un precio para que venga la afición; vamos a ser muy puntuales de que el aficionado tenga la accesibilidad al estadio. Tiene que ser algo atractivo para la afición”.

También explicó que la decisión final dependerá de la respuesta de los asistentes. Indicó que si bien hay partidos en los que el estadio se llenará, esto no ocurrirá en todos los encuentros debido a la capacidad del recinto. Añadió: “depende de la respuesta de la afición, ya veremos qué es lo mejor para el club. Sabemos que habrá encuentros en que se van a llenar, pero no todos por la capacidad del estadio y conforme a eso ya lo determinaremos”.

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Atlante regresa a la Liga MX

Emilio Escalante y Jorge Santillana explicaron en conferencia de prensa la importancia del regreso de Miguel Herrera a la dirección técnica en esta nueva etapa del club (X/ @Atlante)

El Club de Futbol Atlante confirmó su regreso a la Liga MX en el torneo Apertura 2026, tras 12 años fuera de la máxima categoría. La reincorporación se logra con la compra del certificado de afiliación del Mazatlán FC a Grupo Salinas.

El Atlante retomará su sitio en la Primera División ocupando la franquicia liberada tras la venta. “Volvemos a Primera División con la firme intención de ser protagonistas, competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria para nuestra historia”, destacó el club.

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Para la temporada 2026, la escuadra azulgrana volverá a ser local en el Estadio Azteca, ahora renombrado Estadio Banorte, donde compartirá sede con América y Cruz Azul. Este hecho marca la primera convivencia de los tres equipos en el inmueble desde la reconfiguración del futbol profesional en la capital.

Desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia del Atlante, la prioridad era retornar al máximo circuito, según el documento difundido por el club. Los Potros de Hierro agradecieron a su afición por el acompañamiento sostenido durante la etapa en la Liga Expansión MX y reafirmaron: "Les prometimos volver y aquí ya estamos. Les guste o no les guste, el Atlante está de regreso en Liga MX“.

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