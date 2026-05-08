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Hayley Williams de Paramore confirma la fecha, sede y fases de venta para su concierto en México

La artista estadounidense anticipó un evento diferente al visto en otras ciudades de su tour, pensado en los verdaderos fans

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“No quiero a personas racistas ni a quienes piensan que las personas trans son una carga”, afirma Hayley Williams y convierte su nueva gira en un símbolo de inclusión
La cantante contará con Annie DiRusso como invitada especial del evento y se presentará en la CDMX con temas de Ego Death at a Bachelorette Party y clásicos de Paramore. (Captura de pantalla/Paramore)

La espera terminó para los fans mexicanos de Hayley Williams, líder de Paramore. La cantante estadounidense oficializó su primer concierto solista en México, un evento esperado por años y que confirma el impacto de su carrera fuera de la icónica banda de pop-rock.

La noticia, difundida tanto en sus redes como en medios oficiales, generó gran expectativa y anticipa un proceso especial de preventa para garantizar el acceso a verdaderos seguidores.

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El "The Hayley Williams Tour" ya hizo sold-out en ciudades clave como New York, Los Angeles y São Paulo. (Instagram/ @yelyahwilliams)
El "The Hayley Williams Tour" ya hizo sold-out en ciudades clave como New York, Los Angeles y São Paulo. (Instagram/ @yelyahwilliams)

El concierto de Hayley Williams en la Ciudad de México será una cita única para quienes han seguido su evolución artística y desean disfrutar su repertorio en directo. El anuncio detalló la fecha, sede y mecanismo de compra de boletos.

El escenario para el debut solista de Williams en México

La información oficial destacó que Hayley Williams se presentará en una única fecha en México, fijada para el 23 de noviembre de 2026.

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  • El concierto será en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.
  • Este evento forma parte de su gira internacional The Hayley Williams Show y será el primer show solista de la artista en el país.
  • Se espera un espectáculo especial, con un repertorio que incluya sus más recientes éxitos y posibles clásicos compuestos durante su etapa en Paramore.
El debut de Hayley Williams como solista en México será el 23 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional de CDMX. (Foto Rick Scuteri/Invision/AP, archivo)
El debut de Hayley Williams como solista en México será el 23 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional de CDMX. (Foto Rick Scuteri/Invision/AP, archivo)

De esta manera, la elección del Auditorio Nacional refuerza el carácter exclusivo y la relevancia de la fecha.

Preventa: registro obligatorio y fechas clave

Uno de los aspectos más destacados del comunicado vino con la información sobre el proceso de preventa exclusivo para fans.

  • Para acceder a la preventa, es necesario registrarse previamente en el enlace compartido en las redes de Williams.
  • El registro estará abierto del 7 al 9 de mayo, solicitando correo electrónico y número telefónico para validar la autenticidad de los compradores.
  • Preventa para fans: 12 y 13 de mayo de 2026.
  • Venta general: 14 de mayo de 2026, a través de Ticketmaster.
Captura de pantalla de un documento con texto en español, detallando las reglas para la compra de entradas, restricciones de reventa y uso de códigos Ticket Unlock
Una captura de pantalla muestra detalles importantes sobre la compra de entradas para un evento, incluyendo reglas de preventa, limitaciones y políticas para combatir la reventa de boletos, con un medidor de página 3/3.

Este sistema busca evitar la reventa y asegurar que los boletos lleguen a sus verdaderos seguidores.

Experiencia y expectativas para el show en CDMX

El anuncio enfatizó que este será un show diferente a los presentados en otros países, con una producción especial para Latinoamérica.

  • El repertorio incluirá temas de su más reciente disco Ego Death at a Bachelorette Party, además de canciones de proyectos anteriores y posibles versiones de Paramore.
  • La expectativa es alta tras su última visita al país en el Corona Capital 2022 y rumores sobre su aparición en la edición de este año.
  • El evento contará con Annie DiRusso como invitada especial.
Paramore
La expectativa es alta tras la presentación de Paramore en el Corona Capital 2022 y la especulación en torno al regreso de Williams para la edición 2026. (Twitter @CoronaCapital)

En este sentido, la presentación de Hayley Williams en el Auditorio Nacional promete ser una de las citas musicales más importantes del año para los fans mexicanos.

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