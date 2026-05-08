Julio César Chávez vs Travieso Arce: donde, cuándo y a qué hora ver la pelea de beneficencia entre las leyendas

Julio César Chávez se enfrentará al Travieso Arce en una pelea de exhibición para promover el deporte (OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce se reencontrarán en el cuadrilátero, hace seis años ambos púgiles salieron del retiro para hacer una pelea de exhibición, ahora este próximo 9 de mayo se repite la historia. El gran campeón mexicano y el Travieso volverán a enfundarse en sus guantes para pelear con causa en beneficio de los jóvenes y la prevención de adicciones.

Será en el Gimnasio Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla donde los ex boxeadores tendrán una función con causa, esto como parte de las actividades de la Feria de Puebla, protagonizarán un evento de exhibición bajo el nombre de “Batalla contra las adicciones”.

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La finalidad de este evento es recaudar fondos destinados a la construcción de un centro de prevención y atención para personas afectadas por adicciones, sumando así un componente social a este esperado enfrentamiento.

Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce posan para promocionar su exhibición de boxeo "Batalla contra Adicciones" que se realizará el 09 de mayo de 2026 en la Feria de Puebla. (X/ @FeriadePuebla)

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Julio César Chávez vs Travieso Arce?

La pelea podrá verse a través de la señal de TV Azteca, cabe recordar que el César del boxeo es el actual comentarista de Box Azteca, por lo que la televisora en la que colabora se encargará de llevar la transmisión del combate. Es habitual que las programaciones de boxeo empiecen por la noche, así que los aficionados estarán a la expectativa de la pelea.

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Fecha: sábado 9 de mayo

Horario: 23:00 horas (centro de México)

Sede: Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla

Transmisión: canal 7 (Box Azteca)

El Travieso Arce y Chávez González se enfrentarán en una pelea de tres rounds, al ser una exhibición se espera que ambos boxeadores brinden un gran espectáculo. Ambos pugilistas han prometido revivir los momentos más destacados de sus anteriores enfrentamientos, recordados por la intensidad y las emociones que ofrecieron a los espectadores.

El "Travieso" Arce compartió con sus seguidores en redes sociales detalles de cómo se prepara para la pelea de exhibición que tendrá contra Julio César Chávez, uno de los máximos referentes del boxeo mexicano. Ambos peleadores saldrán del retiro para enfundarse en sus guantes con una causa social

Se prevé que los dos utilicen caretas protectoras durante el combate, una medida habitual en este tipo de eventos para resguardar la integridad física de los participantes.

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El espectáculo está garantizado por la combinación de estilos de ambos púgiles. Travieso Arce es conocido por su estilo frontal y ofensivo, mientras que Julio César Chávez destaca por su característico gancho al hígado, considerado una de sus armas más efectivas sobre el cuadrilátero. Esta conjunción de estilos promete ofrecer una exhibición de alto nivel, dirigida especialmente al público seguidor del boxeo mexicano.

Julio César Chávez había manifestado previamente su intención de no volver a pelear, argumentando que su vida podría estar en riesgo debido a las exigencias físicas del boxeo. No obstante, optó por regresar al cuadrilátero para este evento especial, limitando el combate a solo tres rounds. Su objetivo es brindar un espectáculo que entretenga plenamente a los asistentes, sin comprometer su salud.

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