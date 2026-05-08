Brandon Valenzuela y Antonio Campos se reúnen con Marcelo Ebrard en Canadá

Ebrard se reunió con los futbolistas en Toronto. X: @m_ebrard

El reciente viaje de Marcelo Ebrard a Canadá, en el marco de la Misión Comercial México-Canadá 2026, no solo puso el foco en el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países.

El funcionario mexicano también se reunió en Toronto con dos figuras deportivas de alto perfil: Brandon Valenzuela, receptor de los Toronto Blue Jays, y Antonio Campos, portero e hijo de la leyenda del fútbol Jorge Campos.

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Durante esta misión, que reunió a más de 240 empresas mexicanas en búsqueda de inversiones y oportunidades comerciales, la presencia de Valenzuela y Campos añadió un matiz deportivo y cultural a las actividades económicas.

El encuentro se desenvolvió en un ambiente de celebración y reconocimiento mutuo, en el que el deporte sirvió como puente para resaltar la colaboración entre ambos paises.

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Valenzuela y Campos: símbolos mexicanos del deporte en Toronto

En Toronto, el secretario de Economía de México compartió espacio con Brandon Valenzuela, quien atraviesa una etapa clave en su carrera profesional tras debutar con los Blue Jays.

Valenzuela entregó a Ebrard un jersey personalizado del equipo canadiense, gesto que simbolizó la conexión entre la comunidad mexicana en Canadá y el desarrollo de talentos nacionales en ligas internacionales.

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@m_ebrard

Antonio Campos, portero con triple nacionalidad, también estuvo presente en la reunión junto a su padre, Jorge Campos.

Su vínculo familiar con Canadá, a través de su madre, refuerza los lazos personales y deportivos entre ambos países.

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La cita, documentada en redes sociales por Ebrard, mostró la relevancia de figuras como Valenzuela y Campos en la representación de México en el extranjero.

El encuentro con estos deportistas sucedió en el contexto de una misión comercial en la que participaron empresas de sectores como la agroindustria, manufactura y farmacéutica.

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El objetivo de el evento fue generar empleos y consolidar alianzas estratégicas, aprovechando la coyuntura de la Copa del Mundo 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones.

Runión de Ebrard con Jorge Campos.

La Misión Comercial México-Canadá 2026 y los vínculos culturales

El viaje de Ebrard a Canadá incluyó reuniones con empresarios y autoridades canadienses, pero la interacción con representantes del deporte mexicano subrayó el papel de la diplomacia cultural.

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El propio secretario publicó fotos junto a Jorge Campos y Valenzuela, resaltando el orgullo nacional y la proyección internacional de los atletas mexicanos.

La Secretaría de Economía informó que durante la misión se organizaron cerca de 2 mil reuniones de negocios.

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En ese entorno, la presencia de Valenzuela como ejemplo de éxito mexicano en el extranjero envió una señal positiva a la comunidad empresarial y al público general.

En paralelo, la conversación entre Ebrard y las figuras deportivas giró en torno al Mundial 2026 y las expectativas de la Selección Mexicana.

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Tanto Campos como Ebrard destacaron el valor de la localía y la oportunidad histórica de que México sea sede de la Copa del Mundo por tercera vez.