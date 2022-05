AMLO negó que grupos delictivos controlaran México: “Yo no soy Felipe Calderón”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado durante su gira por Sinaloa que el control de México está en manos del Gobierno y no del narcotráfico, remarcando que él no es como el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

El ejecutivo federal aseguró que en su administración tampoco hay un Genero García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública acusado por conspiración internacional por distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir, importar y poseer dicha sustancia, así como por haber hecho declaraciones falsas a agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos.

En entrevista con medios sinaloenses el mandatario federal dijo que son los conservadores quienes piensan que los grupos delictivos manejan el territorio nacional.

“No, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón ya para que quede claro”, dijo el presidente al responder el cuestionamiento de si los grupos delictivos tenían el control de México.

Retén de periodistas por grupo armado (Captura de pantala: Video/El Universal)

Esto ocurrió después de ser cuestionado por el grupo de sujetos armados que detuvo en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo a periodistas de diferentes medios que estaban siguiéndolo en su gira de trabajo por la región.

Apuntó que a veces hay confusiones infundadas por los conservadores, y que ese grupo armado con uniformes tácticos no significa que las cosas estén mal en Sinaloa o en el país.

“Eso es lo que dicen los conservadores, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”.

Respecto al uso de armas y equipo militar, el cual es un delito, López Obrador dijo que “está mal” y “no debe de suceder”, no obstante, apuntó que esto no solo ocurre en Sinaloa, pues también hay quienes los usan en Jalisco y otros estados.

AMLO está de gira por Sinaloa (Foto: Archivo DEF)

“Eso sucede en Jalisco, en otras partes, está mal, no debe de suceder pero no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría “arriba Sinaloa”.

En ese sentido, el mandatario federal restó gravedad a la detención de periodistas diciendo que no solamente en Sinaloa hay grupos armados que circulan libremente, que son los conservadores quienes le dan importancia para confundir a las personas y que en su administración no hay políticos relacionados al narcotráfico.

Antes de retirarse de la presa Picachos, el mandatario dijo que irá cada tres o cuatro meses a Sinaloa para ver el avance de las obras que se realizan en la entidad. Aseguró que en diciembre del 2023 ya funcionará el distrito de riego de la presa Picachos, el acueducto a Concordia y se concluirá la presa Santa María (ubicada en el municipio de El Rosario).

Periodistas en retén de grupo armado (Captura de pantala: Video/El Universal)

Añadió que las presas de Santa María y Picachos se equiparán como hidroeléctricas para que produzcan energía. Estas deberían estar listas en 2024 para asegurar energía eléctrica y agua en la región.

Qué ocurrió con los periodistas retenidos

Cabe recordar que el pasado viernes, cerca del mediodía, el vehículo en el que se transportaban periodistas de diferentes medios que siguen las actividades del presidente López Obrador fue detenida por un convoy de 10 sujetos armados con AK-47, también llamados cuernos de chivo, quiénes preguntaron al conductor a dónde se dirigían y si estaban armados.

El chofer les respondió que solamente llevaban cámaras y que estaban de camino a un evento encabezado por el Presidente, así que les permitieron el paso, además de que les dijeron que un adulto mayor los acompañaría durante un tramo de la carretera.

