BTS en México: ¿Habrá Airplane pt 2? fans debaten por canción sorpresa de la primera noche

Una ilustración minimalista en efecto pizarrón negro con trazos de gis de colores arcoíris delineando el contorno del estadio GNP para la canción 'airplane pt.2' de BTS en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el primer concierto de BTS en México ha desatado una ola de especulaciones entre el público local.

Mientras se acerca el inicio de la presentación en el Estadio GNP, los fanáticos han centrado la atención en una incógnita: cuál será la canción sorpresa que podría marcar el evento.

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Las redes sociales se han convertido en el principal foro de debate para el ARMY mexicano, que comparte videos y listas de deseos con posibles temas para la velada.

A medida que crecen las teorías, una opción comienza a sobresalir por encima del resto: “Airplane Pt.2”.

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Otro rumor por el que se asegura que podrían volver a cantarla —pese a que fue la canción sorpresa de El Paso— es que se escuchó en el soundcheck del día 1.

No obstante, en ocasiones se practican canciones que no forman parte del setlist, únicamente porque funcionan como medida acústica.

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Los aficionados tienen esperanza de que la canción se toque, aunque ya fue la sorpresa de El Paso, Texas (X/@iKOOKGl)

Canción sorpresa y conexión con México

Entre las múltiples apuestas, “Airplane Pt.2” encabeza las preferencias debido a su vínculo directo con el país.

El tema menciona la palabra “mariachi”, lo que ha generado una identificación especial entre los seguidores nacionales.

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Esa referencia y la alegría evocada en la letra han cimentado su lugar como favorita para esta noche.

La canción no solo destaca por su letra, sino también por su ritmo latino y el uso de trompetas, aspectos que evocan la cultura mexicana y que han sido celebrados en otros conciertos.

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Esta conexión ha llevado a muchos a considerar que sería la elección ideal para un público que ha demostrado su entusiasmo por el repertorio del grupo.

REUTERS/Henry Romero

Influencia de presentaciones previas

El recuerdo de la interpretación en solitario de J-Hope en el Palacio de los Deportes durante 2025 ha reforzado la preferencia por “Airplane Pt.2”. Durante ese recital, el artista modificó la letra para incluir a México, lo que provocó una reacción entusiasta del público. El eco de ese momento ha incrementado las expectativas para la nueva presentación con la alineación completa.

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La posible selección de ese tema se justifica también por el significado emocional que tiene para los integrantes y el sueño artístico que representa. El ARMY local ha sido especialmente receptivo a las canciones con influencias latinas, lo que refuerza la hipótesis de que “Airplane Pt.2” podría ser la gran sorpresa de la noche.

Tradición de canciones sorpresa

BTS ha incorporado la costumbre de ofrecer una canción distinta en cada ciudad durante sus giras. Esa práctica ha motivado a los seguidores mexicanos a esperar un momento único y personalizado en el concierto de la Ciudad de México. La expectativa gira en torno a la posibilidad de escuchar un tema que refleje la conexión entre el grupo y el público local.

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