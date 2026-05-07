México

Decisión judicial abre posibilidad de que “El Jardinero”, presunto sucesor de El Mencho, sea extraditado

El sujeto señalado como jefe de plaza del CJNG fue capturado en Nayarit

Guardar
Google icon
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Un juez federal determinó la medida de detención con fines de extradición en contra de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un hombre señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Ahora las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para solicitar de manera formal la extradición del sujeto, identificado como jefe de plaza para el grupo criminal y quien fue detenido como resultado de un operativo en Nayarit.

PUBLICIDAD

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Google icon

Temas Relacionados

CJNGEl JardineroExtradiciónNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en México: filtran video del grupo dentro de Palacio Nacional

Faltan pocas horas para su primer día en el Estadio GNP

BTS en México: filtran video del grupo dentro de Palacio Nacional

Revelan cartel para el Festival Arre en CDMX: Banda MS, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y más

Estos son las bandas y artistas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Revelan cartel para el Festival Arre en CDMX: Banda MS, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y más

Fuerte incendio en Fiesta Las Palmas provoca evacuación y múltiples intoxicados en Sinaloa

El incendio dejó daños materiales y personas afectadas por la inhalación de humo en una de las plazas más concurridas de la ciudad

Fuerte incendio en Fiesta Las Palmas provoca evacuación y múltiples intoxicados en Sinaloa

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 7 de mayo: alerta por radiación UV extrema en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 7 de mayo: alerta por radiación UV extrema en la capital

Así reaccionó Cuauhtémoc Blanco ante cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado

El diputado de Morena, evitó responder a los cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado al arribar a Palacio Nacional, donde fue abordado por reporteros que insistieron en el tema

Así reaccionó Cuauhtémoc Blanco ante cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan: reportan tres heridos

Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan: reportan tres heridos

Quién tiene la culpa de la violencia en México, según Joaquín “El Chapo” Guzmán

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de una red de narcotráfico en Kansas City vinculada con México

Perro policía descubre 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Chihuahua: detienen a dos

Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Revelan cartel para el Festival Arre en CDMX: Banda MS, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y más

Revelan cartel para el Festival Arre en CDMX: Banda MS, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y más

Día de las Madres en casa: actividades divertidas para crear recuerdos inolvidables

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: sí hay puestos de mercancía no oficial

Presentan MasterChef 24/7: la casa, los jueces, los maestros, host y todo sobre el nuevo formato del reality show

Édgar Vivar se someterá a delicada cirugía a sus 77 años y pasará seis meses en reposo

DEPORTES

Keylor Navas envía firme mensaje antes del Clásico Capitalino: “Si hubiéramos ganado 4-0, ¿estaría muerto el América?”

Keylor Navas envía firme mensaje antes del Clásico Capitalino: “Si hubiéramos ganado 4-0, ¿estaría muerto el América?”

Miguel ‘Piojo’ Herrera es presentado oficialmente con Atlante

Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026