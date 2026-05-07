Decisión judicial abre posibilidad de que “El Jardinero”, presunto sucesor de El Mencho, sea extraditado

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Un juez federal determinó la medida de detención con fines de extradición en contra de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un hombre señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Ahora las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para solicitar de manera formal la extradición del sujeto, identificado como jefe de plaza para el grupo criminal y quien fue detenido como resultado de un operativo en Nayarit.

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