Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan: reportan tres heridos

El vehículo en el que se trasladaban los agentes es un Volkswagen de color blanco. Crédito: Redes Sociales

Tres elementos la Fiscalía General del Estado de Jalisco resultaron heridos la tarde del jueves 7 de mayo tras ser atacados a balazos por sujetos desconocidos en calles del poblado La Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan.

Según reportes de medios locales, los agentes -dos hombres y una mujer- están adscritos al Protocolo Alba de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

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Las primeras indagatorias señalan que fueron interceptados y recibieron disparos en múltiples ocasiones cuando regresaban de una diligencia de campo relacionada con la búsqueda de una persona desaparecida.

Los atacantes huyeron de inmediato tras el ataque y al cierre de esta edición permanecían prófugos.

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La Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha emitido ningún informe oficial sobre el hecho hasta el momento de la publicación de esta nota.

El ataque: cómo ocurrió el enfrentamiento

De acuerdo con reportes de medios, eran alrededor de las una de la tarde cuando los policías investigadores se desplazaban de regreso tras realizar una prospección en un terreno vinculado a una carpeta de investigación por la desaparición de una persona.

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Su trayecto fue interrumpido en el cruce de las calles Juan Gil Preciado y Lázaro Cárdenas, a la altura de la carretera a Nogales, cuando cuatro sujetos que viajaban presuntamente a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Aveo, color negro, los interceptaron y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el vehículo oficial -de la marca Volkswagen- en el que se transportaban los agentes.

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida por la carretera a Nogales con dirección hacia Periférico.

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Los tres agentes heridos solicitaron de inmediato apoyo vía radio a su cabina.

Según testigos, en pocos minutos, elementos de la Fiscalía del Estado y policías de Zapopan llegaron al lugar y encontraron a sus compañeros dentro del vehículo oficial, de color blanco, que presentaba el parabrisas destrozado y múltiples impactos de bala visibles en su carrocería.

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Una camioneta blanca de la Fiscalía fue colocada atravesada en la esquina del cruce como parte del perímetro establecido por las autoridades en la escena.

Información en desarrollo...

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