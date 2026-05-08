Estos son los módulos de Semovi CDMX que extenderán sus horarios para trámites de emplacamiento, licencias y más (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció la extensión de horarios en sus módulos fijos y móviles para facilitar trámites a la ciudadanía. Con la finalidad de brindar servicio a quienes no pueden realizar sus trámites entre semana, se habilitarán oficinas que atenderán en fin de semana.

A partir de ahora, 13 módulos —de los cuales cuatro son fijos y nueve móviles— atenderán los días sábado desde las 09:00 horas y hasta las 13:00 horas. Esta medida busca agilizar la gestión de servicios como la expedición de licencias, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir, lo que ofrece una alternativa a las personas que no pueden acudir en días y horarios laborales habituales.

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La Semovi señaló que estas ubicaciones y horarios permiten a los habitantes de la Ciudad de México acceder a los servicios de movilidad de manera más eficiente, adaptándose a las necesidades de quienes no pueden realizar sus trámites en días y horarios convencionales.

A partir de ahora, 13 módulos atenderán los días sábado desde las 09:00 horas y hasta las 13:00 horas (Semovi)

¿Cuáles son los módulos de Semovi que abren los sábados?

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, estas son las oficinas de la Semovi que estarán operando los días sábado para la realización de todo tipo de trámites.

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MACROMÓDULO FIJO: Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa que tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 h para realizar el trámite de expedición y reposición de licencias.

MÓDULO FIJO AGENCIAS Y LICENCIAS: Av. Insurgentes Sur #263, 1er. Piso, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

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MÓDULO FIJO DIVISIÓN DEL NORTE: Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores,alcaldía Benito Juárez. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.

La Semovi señaló que estas ubicaciones y horarios permiten a los habitantes de la Ciudad de México acceder a los servicios de movilidad de manera más eficiente (MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM)

MÓDULO FIJO GALERÍAS: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1er. Piso, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Trámites de control vehicular, únicamente de empresas.

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MÓDULO MÓVIL 1: Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en el estacionamiento de WALMART. Trámites de placas conmemorativas.

MÓDULO MÓVIL COMPRA SEGURA: Enrique Contel #361, Col. Chinampac de Juárez alcaldía Iztapalapa dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía. Trámites de placas conmemorativas.

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MÓDULO MÓVIL 2: Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

MÓDULO MOVIL 5: Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco En el estacionamiento de WALMART. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

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Los módulos móviles ayudarán a la ciudadanía a realizar trámites en la CDMX en días sábados (Foto: Cuartoscuro)

MÓDULO MÓVIL 11: El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. En el estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

MÓDULO MÓVIL 14: Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

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MÓDULO MÓVIL 18: Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac en el estacionamiento de WALMART. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.

MÓDULO MÓVIL 20: Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan en el estacionamiento de WALMART. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

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